Milan, date e orari della 35^ e della 36^ giornata di Serie A e dove vederli

Ufficializzate le date e gli orari della 35esima e della 36esima giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio gli impegni del Milan di Stefano Pioli

Manca sempre meno alla fine della stagione 2022/2023 di Serie A. Si prospetta un finale concitato, pieno di emozioni e parecchio combattuto. Sia ai piani alti che bassi della classifica è ancora tutto aperto e in via di risoluzione. L’unica certezza, ad oggi, la rappresenta il Napoli di Luciano Spalletti, ormai sicuro della vittoria dello Scudetto. Mancano una manciata di punti ai partenopei per aggiudicarsi matematicamente il titolo. Già nella prossima di campionato potrebbe arrivare il verdetto finale.

Quanto alla lotta Champions League e a quella salvezza non c’è alcuna certezza al momento. Lo sa bene il Milan, che domani pomeriggio dovrà sfidare la Roma in uno scontro diretto decisivo. I rossoneri, infatti, nonostante occupino la posizione del quarto posto, non possono stare sereni. I giallorossi sono a pari punti, 56, e rappresentano la prima rivale per un posto tra le prime quattro della Serie A. La lotta è serratissima, con anche Lazio e Juventus che devono ben guardarsi le spalle (rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica).

Finale infuocato, dunque. Mancano soltanto sette gare alla fine della stagione, e ogni squadra vuole fare il massimo per raggiungere il proprio obiettivo e scongiurare guai. La Lega Serie A, intanto, ha ufficializzato date e orari della 35esima e della 36esima giornata del campionato in corso. Scopriamo nel dettaglio gli impegni del Milan.

Spezia-Milan e Milan-Sampdoria: date, orari e programmazione tv

Il Milan affronterà in ordine cronologico di qui alla fine della stagione Roma, Cremonese, Lazio, Spezia, Sampdoria, Juventus e Verona. Svelate le date e gli orati della 35esima e 36esima giornata di Serie A, ovvero quelle che vedranno il Diavolo sfidare prima lo Spezia e poi la Sampdoria. Nello specifico: Spezia-Milan si disputerà sabato 13 maggio alle ore 18.00, e sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento di DAZN; Milan-Sampdoria si disputerà invece sabato 20 maggio alle ore 20.45, e potrà essere seguita in esclusiva su DAZN ma anche su Sky Sport.

35ª giornata: Spezia-Milan , sabato 13 maggio ore 18.00 (DAZN)

, sabato 13 maggio ore 18.00 (DAZN) 36ª giornata: Milan-Sampdoria, sabato 20 maggio ore 20.45 (DAZN/Sky)

Due gare semplici sulla carta, e che potranno servire al Milan di Stefano Pioli a raccogliere punti importanti in questo rush finale di stagione. Per le date e gli orari della 37esima (contro la Juventus) e della 38esima giornata (contro il Verona) bisognerà attendere l’ultimo comunicato ufficiale della Lega Serie A sui calendari della stagione.