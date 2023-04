Milan-Inter semifinale di Champions, è ufficiale: puoi vederla gratis in tv, ecco come

La decisione è arrivata oggi e fa contenti davvero tutti i tifosi: l’evento sarà trasmesso anche in chiaro, ecco dove

Mancano ancora un po’ di giorni alla semifinale di Champions League tra Milan e Inter ma la doppia sfida rappresenta ormai l’evento più atteso nella città meneghina. Un evento che fortunatamente potranno vedere tutti quanti e senza pagare.

Ci riferiamo in particolare alla partita di andata, Milan-Inter, in programma mercoledì 10 maggio a San Siro alle ore 21.00. Come tutti sanno, le partite di Champions League sono visibili di norma su Sky Sport, mentre il mercoledì una è appannaggio di Prime Video. Ogni tanto Mediaset trasmette le partite in chiaro, ma non era questo il caso preciso. A detenere i diritti per trasmettere la gara è infatti Amazon con la sua piattaforma Prime Video, dal costo di 4.99 euro al mese o di 49.90 euro all’anno.

Nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio che Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League verrà trasmessa in diretta in Italia sia su Prime Video che sul canale in chiaro di Sky, TV8, dando così a tutti gli appassionati di calcio di gustarsi il primo bellissimo derby. Una distribuzione eccezionale, insomma, per un match storico. Una notizia davvero bella, con la diretta da San Siro che comincerà alle ore 19.30.

Milan-Inter in chiaro, tutti i modi per vederla

Nello studio a bordocampo ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito, mentre la telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e a Aldo Serena, con Gianpaolo Calvarese nella VAR Room.

A bordocampo anche Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nel post-partita invece Marco Cattaneo, Luca Toni e Gianfranco Zola. Questa partita importantissima sarà quindi accessibili davvero a tutti. I clienti Prime potranno vederla attraverso l’app di Prime Video su numerose Smart Tv, oltre che sui dispositivi mobile Amazon Fire Tv, Fire Tv Stick, Playstation, Sky Q e Sky Digital.

Tutti i tifosi delle due squadre che non saranno allo stadio e gli appassionati di calcio avranno dunque l’opportunità di seguire la partita in diretta dove preferiscono, in base ai loro abbonamenti. Per chi non possiede abbonamenti la decisione di trasmettere l’evento in chiaro risulta davvero come una manna dal cielo.