Milan, no a 60 milioni: “Da luglio aumento a cinque milioni”

Pronto un aumento dello stipendio per uno dei leader del Milan. L’annuncio arriva in diretta da parte del noto giornalista. Il calciatore non si tocca

E’ servito un Milan solido per eliminare il Napoli dalla Champions League. La squadra di Stefano Pioli è tornata quella ammirata lo scorso campionato, al termine della stagione, quando era impossibile superarla.

La difesa è stata nuovamente blindata e non si molla di un centimetro. Chiaramente è indispensabile il supporto dei campioni, che fanno lo differenza. Lo scorso anno sono servite le giocate, le accelerate di Rafael Leao e le parate di Mike Maignan per vincere lo Scudetto.

Nulla appare cambiato, con il portoghese e il francese ancora decisivi. Lo sono stati anche contro il Napoli sia all’andata che al ritorno. Con il rientro di Maignan il Milan è un’altra squadra.

Ormai tutti si sono accorti dell’importanza dell’estremo difensore transalpino, decisivo, finalmente, anche con la Nazionale di Didier Deschamps.

Rischio dalla Premier

Di quanto sia fenomenale Mike Maignan se ne sono accorti anche in Premier League e tutte quelle squadre che stanno cercando un estremo difensore.

Il Milan al momento è abbastanza tranquillo per via di un contratto ancora lungo, fino al 30 giugno 2026, ma chi vive Casa Milan è certo che la dirigenza sia a lavoro per un nuovo accordo, che possa blindarlo del tutto.

Nel frattempo Carlo Pellegatti riporta – sul proprio canale YouTube, un’indiscrezione legata proprio al portiere francese e ad un presunto interesse nei suoi confronti: “C’è una notizia che arriva dall’Inghilterra, con il Newcastle che è pronto a spendere dai 113 ai 169 milioni di euro nella prossima sessione di calciomercato. C’è una voce così che dice che i Magpies vorrebbero investire 60 milioni per Mike Maignan. Busseranno alla porta, come altri club internazionali, ma non riceveranno nulla. Leggeranno ‘non disturbare’, o ‘siamo fuori’. La porta sarà ben chiusa, senza dubbi e senza incertezze”.

Il Milan blinda Mike Maignan – “Dopo il primo luglio, Maignan avrà un aumento a cinque milioni di euro. Se Alisson è costato attorno agli 80 milioni… Maignan è un portiere di una modernità assoluta. E’ un giocatore carismatico, che parla con i dirigenti, che suggerisce. E’ un personaggio straordinario”.