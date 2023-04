Roma-Milan, non solo Ibrahimovic e Pobega: c’è un altro forfait

In vista della sfida di domani contro i giallorossi, in tre saranno out per il Diavolo: il tecnico annuncia anche uno stop dell’ultim’ora

Domani pomeriggio all’Olimpico va in scena Roma-Milan, sfida valevole per la 32esima giornata di Serie A e scontro diretto nella corsa Champions. Le due squadre sono entrambe al quarto posto con 56 punti e vincere sarebbe davvero fondamentale per la classifica.

Sia il Diavolo che i giallorossi sono ancora in corsa anche in Europa e stanno hanno speso davvero tanto in questo mese, sia dal punto di vista che fisico che da quello mentale. Inevitabilmente quindi sono arrivati degli infortuni e delle problematiche che non permetteranno ai due allenatori, Stefano Pioli e José Mourinho, di avere disposizione l’intera rosa per il match.

I due grandi dubbi per la sfida erano quelli di Paulo Dybala e di Olivier Giroud, due dei giocatori più importanti per le due squadre. Sembra proprio che alla fine ci saranno tutti e due. Per quanto riguarda il centravanti rossonero, la conferma è arrivata proprio dal tecnico Pioli in conferenza stampa poco fa: “Giroud sta bene. Ha avuto un problema al polpaccio e ha avuto bisogno di un po’ di riposo, ma ora sta bene ed è pronto per giocare”.

Pioli annuncia l’assenza di Florenzi

L’ex Chelsea ci sarà quindi e guiderà l’attacco del Milan ancora una volta. La sua presenza è davvero importante e da questo punti di vista Pioli può sorridere. L’allenatore però deve fare i conti con tre assenze, di cui una dell’ultim’ora.

Sempre nel corso della conferenza stampa il tecnico emiliano ha fatto il punto sulla situazione di Zlatan Ibrahimovic, che durante il riscaldamento nella gara col Lecce aveva sentito un nuovo problema e si era rifermato. Queste le dichiarazioni: “Zlatan sta un po’ meglio ma ancora non abbiamo fatto una diagnosi definitiva. Domani ovviamente non ci sarà”.

Ma non finisce qui, come annuncia Pioli: “Non ci saranno nemmeno Pobega e Florenzi, che ha la febbre. Tommaso ha ancora dolore, è previsto che la prossima settimana possa tornare a lavorare sul campo”. Sarà out dunque anche il terzino, che non potrà giocare contro la sua ex squadra. L’esterno dovrebbe però star fuori solo domani, sperando che smaltisca in fretta l’influenza.