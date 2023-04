Raffaella Fico e Cristiano Ronaldo, la rivelazione dopo anni: “Ci sono tante foto…”

La soubrette e modella Raffaella Fico torna a parlare della relazione presunta con il campionissimo Cristiano Ronaldo in passato.

Raffaella Fico è sicuramente una delle donne più apprezzate della televisione italiana e dei rotocalchi. Una soubrette e presentatrice che, nonostante la ancora giovane età, ha già accumulato tantissime esperienze.

In primis la partecipazione da giovanissima, neanche ventenne, al Grande Fratello nel 2008. Poi l’esplosione grazie al fascino mediterraneo e all’attitudine molto solare della ragazza nativa di Cercola, in provincia di Napoli.

La Fico in qualche modo è stata avvicinata anche al mondo del calcio. Non per motivi professionali o di tifo, bensì per la sfera sentimentale. E’ nota infatti la relazione con Mario Balotelli, ex calciatore del Milan con cui la showgirl campana ha avuto un’importante storia. Da questa è nata la primogenita della ex coppia, Pia.

Non solo Balotelli. Prima di incontrare Super Mario, la bella Raffaella ha avuto una relazione, mai confermata ufficialmente dall’altro lato, con Cristiano Ronaldo. Ovvero il campionissimo del calcio mondiale, all’epoca dei fatti in forza al Manchester United.

Raffaella Fico conferma la storia con CR7: ci sono le prove

Di recente proprio Raffaella Fico è tornata a parlare di tale liaison, ormai parecchio datata. In molti hanno pensato nel corso degli anni che fosse soltanto una bufala, o una macchinazione da gossip per dare visibilità alla Fico. Ma l’ex gieffina non torna indietro, anzi, conferma di aver avuto una relazione di 11 mesi con Ronaldo.

Intervistata da Superguida TV, la Fico ha così riportato alla mente quella storia sentimentale tenuta inizialmente molto nascosta: “In circolazione esistono numerose foto che testimoniano la nostra relazione, quando ci frequentavamo. Alla fine non ha funzionato a lungo, forse per la distanza tra noi. Inoltre io non parlavo benissimo la lingua, lui invece era bravo con l’italiano. Quando una storia finisce, finisce, ma è stata assolutamente vera e sincera”.

Basti pensare che Raffaella Fico qualche anno fa prese le difese di Cristiano Ronaldo durante l’indagine legata a Kathryn Mayorga, la donna che accusò il calciatore di presunta violenza sessuale negli Stati Uniti. La showgirl italiana parlò di CR7 come di una persona assolutamente educata e rispettosa, dichiarando infondate tali accuse nei suoi confronti.

Oggi Raffaella Fico è single, dopo la fine di alcune relazioni non proprio idilliache. Dopo aver partecipato a diversi programmi televisivi, come il GF Vip 6 e Back to School, è in attesa di nuovi progetti e soprattutto di un nuovo amore.