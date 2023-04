Sky – Roma-Milan, le probabili scelte di Pioli e Mourinho

Le probabili formazioni di Roma-Milan secondo Sky Sport. Stefano Pioli e Josè Mourinho sembrano avere le idee abbastanza chiare in vista del big match

Domani pomeriggio alle ore 18.00 ci aspetta una sfida di fuoco tutta da godere. Ci saranno Roma e Milan, allo Stadio Olimpico, a darsi battaglia per un posto tra le prime quattro della classifica di Serie A. Una gara cruciale dato che arrivati nel finale di questa stagione potrebbe risultare più che decisiva. La classifica parla chiaro e rende l’idea di quanto domani pomeriggio le ambizioni e le motivazioni di Roma e Milan siano alle stelle.

Le due squadre infatti contano attualmente gli stessi punti, 56, con il Milan quarto e la Roma quinta per differenza reti. La vittoria dell’una o dell’altra, domani, potrà cambiare inevitabilmente gli equilibri della classifica di Serie A. Nè Stefano Pioli né Josè Mourinho vogliono accettare l’ipotesi di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Sarà dunque scontro totale, con i due allenatori pronti a schierare il miglior undici possibile per l’importantissima sfida.

Sappiamo bene, come appreso nel corso di questi giorni concitati, che sia Pioli che Mourinho dovranno rinunciare ad alcuni giocatori infortunati. Alcune assenze sono davvero pesanti per i due mister.

Roma-Milan, quante assenze!

Partendo dalla formazione di casa. In settimana la Roma ha rimediato pesantissime tegole. Mourinho ha infatti perso per infortunio Chris Smalling, Diego Llorente, Georginio Wijnaldun e Paulo Dybala. Per i primi due si tratta di un problema non lieve, e per questo potranno rientrare soltanto tra qualche settimana. Salteranno dunque con tutta certezza il big match di domani all’Olimpico. Josè Mourinho ha già sottolineato l’enorme delusione per l’assenza di un pilastro fondamentale della sua difesa quale Smalling. Quanto a Dybala e Wijnaldum, non si è trattato di nulla di grave. L’argentino e l’olandese dovrebbero dunque andare quanto meno in panchina domani.

Il Milan di Stefano Pioli ha per fortuna recuperato Olivier Giroud in vista dello scontro diretto. Rimangono invece infortunati sia Zlatan Ibrahimovic che Tommaso Pobega. Come raccontato oggi in conferenza stampa da Pioli, il centrocampista rossonero dovrebbe tornare a correre sul campo soltanto la prossima settimana. Il mister sa che c’è bisogno di lui in questo finale concitato di stagione. Ma non è finita qui. Perché oggi tra le fila rossonere si è fermato anche Alessandro Florenzi. Il terzino, che sarebbe stato il grande ex della gara, ha rimediato la febbre e quindi salterà la prestigiosa trasferta.

Come scenderanno dunque in campo Milan e Roma domani? Le ultime ci arrivano da Sky Sport.

Roma-Milan, le probabili formazioni di Sky Sport

Per quanto riguarda la Roma. Josè Mourinho, nonostante l’emergenza in difesa, è pronto a confermare la retroguardia a tre uomini. Spazio dunque a Mancini, Kumbulla e Ibanez. A centrocampo i soliti Cristante e Matic affiancati a destra da Zalewski e a sinistra da Spinazzola. Con Dybala in panchina, Mourinho è pronto a schierare sulla trequarti Pellegrini e El Sharawyy. Punta in solitaria? Al momento Belotti è preferito ad Abraham.

Quanto al Milan. Pioli torna a schierare la formazione titolarissima, quella vista in campo nei grandi match di Champions League. Quindi torna in difesa Simon Kjaer al fianco di Tomori. Panchina per Kalulu e Thiaw. Terzini, Calabria a destra Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo si ricompatta ancora la coppia formata da Tonali e Krunic. Per Bennacer, invece, ritorno sulla trequarti, con Leao e Brahim Diaz ai lati. Punta titolare il solito grande Giroud.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic, Bennacer; Brahim Diaz, Giroud, Leão. All. Pioli