Addio immediato: lascia il Milan senza giocare

Fondamentale indiscrezione di mercato per il Milan. Il giocatore è già pronto a lasciare il club rossonero a fine stagione. Nessuna presenza per lui

Particolare la situazione in porta per il Milan di Stefano Pioli. Senza troppi giri di parole, ad oggi, l’allenatore rossonero può contare su un solo elemento affidabile tra i pali. Parliamo chiaramente di Mike Maignan, la cui assenza per infortunio nel corso della stagione ha messo in serie difficoltà tutta la squadra. Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante, al contempo, non sono stati in grado di dare garanzie, e soltanto il ritorno di Maignan dopo cinque mesi è stato in grado di migliorare risultati e serenità di squadra.

Il Milan, a gennaio, ha tentato di sistemare la situazione tra i pali, dato l’infortunio longevo del francese, senza troppo successo. Un colpo per la porta è stato messo a segno, ovvero quello che porta il nome di Devis Vazquez. Il portiere colombiano è arrivato alla cifra irrosoria di 470 mila euro dal campionato paraguaiano, ma sin da subito si è capito che non sarebbe rientrato nelle gerarchie di Stefano Pioli per la stagione in corso.

Paolo Maldini e Frederic Massara nel frattempo si sono preoccupati di sistemare la situazione in porta per il prossimo anno. Non si può e non si poteva pensare di condurre un’altra stagione con una gerarchie di portieri così poco affidabile. In estate, saluteranno dunque Tatarusanu e Mirante, mentre il Milan si è assicurato l’arrivo a parametro zero di Marco Sportiello dall’Atalanta. Sarà lui il secondo tra i pali di Pioli.

Ma non soltanto. Il Milan ha chiuso di recente un altro colpo per la porta, e la notizia di mercato appena arrivata delinea quale sarà probabilmente la gerarchia dei portieri per la prossima stagione.

Milan, il portiere già pronto a salutare

Il Milan si è aggiudicato in anticipo il portiere francese classe 2005 Noah Raveyre, annoverato come uno dei talenti più emergenti del panorama europeo. Raveyre arriverà a Milanello in estate, a parametro zero, quando sarà appunto scaduto il suo contratto col Saint Etienne, club della Ligue 2 francese. Un colpo futuribile di tutto rispetto. Il diciassettenne potrebbe prima essere aggregato alla Primavera di Ignazio Abate, ma la recente notizia di mercato cambia forse le carte in tavola.

Difatti, come riporta il giornalista Nicolò Schira, il Milan è pronto a cedere Devis Vazquez nella finestra estiva delle compravendite. Il colombiano, che sembrava avesse fatto il terzo nelle gerarchie a partire dalla prossima stagione, è invece già pronto a partire. Una notizia che stupisce, ma che contemporaneamente fa capire quali siano i prossimi piani di Maldini, Massara e Pioli per la porta. Il posto che lascerà dunque libero Vazquez sarà occupato dal giovane Raveyre? O il Milan cercherà un altro portiere? Ad oggi la domanda è lecita, ma l’unica certezza sembra essere quella della partenza del colombiano, il quale, sino a oggi, non ha mai esordito con la maglia rossonera tra i pali.