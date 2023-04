Biglietti semifinale Milan-Inter, scoppia la polemica: prezzi alle stelle

Come ci si aspettava, il costo dei tagliandi per la semifinale di andata tra rossoneri e nerazzurri è davvero alto: prezzi da 104 euro

Come era prevedibile, assistere a Milan-Inter direttamente allo stadio non sarebbe stata una spesa leggera per i tifosi. I timori si sono infatti concretizzati perché i prezzi dei biglietti per vedere il match a San Siro sono davvero molto alti anche stavolta.

Il Milan ha aperto la vendita dei tagliandi per la semifinale di andata di Champions League contro l’Inter, quella che i rossoneri giocheranno in casa il 10 maggio alle ore 21.00. Si tratta della seconda fase che è partita dalle 12 di oggi e, come tutti immaginavano, sia il sito online che la sede di Casa Milan sono stati presi d’assalto dai sostenitori per acquistare un biglietto. La prima era partita mercoledì scorso e riguardava gli abbonati Serie A.

Adesso tocca ai possessori della CNR, la Carta Cuore Rossonero, dopodiché si aprirà la vendita libera se rimarranno ancora dei tagliandi disponibili. A spaventare davvero sono stati i prezzi alle stelle dei biglietti in tutti i settori, tanto che il settore meno costoso, che coincide con il terzo anello blu e verde, arriva già a costare ben 104 euro, la cifra minima da sborsare quindi per accedere allo stadio mercoledì 10 maggio.

Biglietti Milan-Inter, prezzo minimo di 104 euro

Chiaramente l’eccezionalità di un match storico come questo, un derby in semifinale di Champions, non poteva non portare a rialzare il costo dei tagliandi, che è ancora più alto rispetto alle scorse sfide europee del Diavolo.

In effetti i prezzi sono veramente alle stelle stavolta. Come detto, i settori meno costosi sono a 104 euro, ma per quanto riguarda il Terzo Anello. I costi del Secondo Anello oscillano dai 114 ai 224 euro. Per quanto riguarda il Primo Anello si va dai 174 ai 299 euro. Si sale poi ancora con i prezzi per le Poltroncine (dai 289 ai 369 euro) e al Tribuna Arancio (dai 349 ai 439 euro). Fino ad arrivare ai 459 euro della Tribuna d’Onore Rossa.

Ovviamente sui social sono iniziate le proteste e lo sdegno per l’eccessivo costo per vedere quella che rimane pur sempre una partita. Non si tratta della prima volta che i tifosi lamentano questo tipo di situazioni, con la società che una volta era arrivata a modificare al ribasso il listino.