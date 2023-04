Gazzetta – Leao-Milan, accordo verbale per il rinnovo: cifre e dettagli

Giungono indiscrezioni interessanti sul rinnovo di Leao con il Milan: le parti sembrano vicine alla firma.

Il principale obiettivo extra campo di Paolo Maldini e Frederic Massara è prolungare il contratto di Rafael Leao, non è un segreto. I due dirigenti lavorano da mesi a questa operazione e sperano di riuscire a definirla quanto prima.

Com’è noto, il portoghese va in scadenza a giugno 2024 e di conseguenza entro fine stagione bisognerà avere una situazione chiara. Senza rinnovo, la cessione diventerà automatica. Il Milan non può rischiare di perdere a parametro zero un giocatore del suo valore. Ci sono già degli illustri precedenti e il club vorrebbe evitare che si ripeta lo stesso scenario, con zero euro incassati.

Rafael Leao, rinnovo vicino con il Milan? Voci su un accordo raggiunto

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che Leao ha detto sì al rinnovo con il Milan, è pronto a legarsi al club per altri cinque anni. Sarebbe vicino anche un accordo con lo Sporting Lisbona, società alla quale il giocatore deve corrispondere (assieme al Lille) un risarcimento da 20,3 milioni di euro.

Il quotidiano sportivo nazionale spiega che giovedì c’è stata una riunione notturna che ha portato a una bozza di intesa, anche se non c’è ancora la fumata bianca. Tutto slitta alla prossima settimana, l’auspicio è quello di chiudere l’accordo entro sette giorni. La trattativa non è mai stata così avanzata, la dirigenza rossonera ha messo nero su bianco ogni dettaglio del nuovo contratto di Rafa, però la firma potrà esserci solo nel momento in cui verrà sciolto il nodo Sporting.

Nelle ultime ore il dialogo tra il Milan e la famiglia Leao ha portato alla seguente intesa economica: 7 milioni di euro netti annui più premi e un bonus alla firma da 2 milioni. Attualmente il calciatore percepisce circa 1,5 milioni netti a stagione. Da ricordare che il club può sfruttare il Decreto Crescita per pagare meno tasse. Al lordo, il nuovo ingaggio peserebbe per poco più di 9 milioni all’anno. Per cinque anni sono meno di 50 milioni.

Da Casa Milan trapela ottimismo sulla conclusione positiva di questa trattativa. Per la società sarebbe un grande colpo riuscire a rinnovare il contratto di quello che è uno dei giocatori più importanti della squadra di Stefano Pioli. Si spera che tutti i dettagli vengano sistemati e di poter assistere presto alla firma del numero 17 rossonero.