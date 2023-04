Ibrahimovic, futuro deciso: l’annuncio di Sky Sport

Cosa farà Ibrahimovic nella prossima stagione? Di Marzio a Sky Sport ha fornito le ultime indiscrezioni sul numero 11 del Milan.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è una grossa incognita. Lo svedese ha 41 anni e nell’ottobre prossimo spegnerà 42 candeline. Sta vivendo un periodo della sua carriera con diversi infortuni ed è difficile pensare che possa andare ancora avanti.

Lui ha sempre detto di voler giocare per essere protagonista e può farlo solo se sta bene fisicamente. Dovrà riflettere bene nelle prossime settimane. Il suo contratto con il Milan scade a giugno 2023 e oggi appare abbastanza probabile una separazione a fine stagione. L’attaccante scandinavo non può dare garanzie ed è normale che il club possa pensare di non confermarlo. Lui stesso è consapevole di non poter dare un contributo importante alla squadra, essendo spesso fuori per problemi fisici.

Ibrahimovic e il Milan: cosa succederà a fine stagione?

Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha commentato la situazione di Ibrahimovic: “Nelle ultime volte che ha parlato con noi mi è parso molto convinto di continuare a giocare. Successivamente ha avuto dei guai fisici, ma vuole continuare. Vedremo se sarà con il Milan o meno. Intende proseguire comunque, altrimenti non avrebbe accettato il ritorno in Nazionale. Uno che pensa al ritiro si fa da parte. Non vedo da parte sua la voglia di smettere, poi magari cambieranno delle cose”.

Di Marzio è convinto che Zlatan, nonostante gli infortuni, rimanga convinto di non interrompere la sua carriera. Anche se non dovesse verificarsi il rinnovo con il Milan, potrebbe continuare a giocare. A quel punto, sarà interessante vedere dove approderà. Difficile che un club importante si possa affidare a lui. Qualcuno ipotizza un ritorno nella sua Svezia, dove è azionista dell’Hammarby, ma sarebbe una sfida in grado di dargli l’adrenalina di cui spesso ha parlato?

Ad oggi è difficile prevedere cosa farà Ibra al termine dell’attuale stagione. Certamente le chance di rivederlo al Milan appaiono basse, come abbiamo detto in precedenza, però sappiamo che il club rossonero gli è molto riconoscente e non potremmo neppure sorprenderci se dovesse esserci un nuovo rinnovo. È chiaro che a quel punto diventerebbe fondamentale comprare un centravanti che possa dare comunque più garanzie di Divock Origi in termini realizzativi, dato che l’ex Liverpool ha deluso finora: 2 gol e tante prove sottotono.