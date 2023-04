Infortunio Tomori, le condizioni del difensore del Milan: le ultime

Le ultime su Fikayo Tomori, uscito dal match Roma-Milan al termine del primo tempo per un problema fisico accusato in partita.

Il Milan ha pareggiato una gara difficile con la Roma questo pomeriggio. Un punto guadagnato in extremis che però non fa felici gli uomini di mister Pioli, scesi in campo per vincere lo scontro diretto.

Una delle notizie peggiori di serata è lo stop a Fikayo Tomori che ha subito allarmato la squadra rossonera. Il difensore inglese del Milan è infatti rimasto negli spogliatoi tra fine primo tempo ed inizio ripresa.

Già nella prima frazione di gioco Tomori aveva accusato dolori alla gamba dopo un contrasto con Tammy Abraham in area rossonera, accasciandosi al suolo quasi pronto ad uscire. L’inglese ha stretto i denti restando in campo fino all’interruzione del match, per poi lasciare posto a Thiaw.

Per fortuna, come riferito da DAZN, non c’è nulla di grave per Tomori. Solo una forte contusione alla coscia, sotto la zona del gluteo, che ha però messo in difficoltà i movimenti del numero 23. Lo staff medico del Milan ha consigliato a mister Pioli di non rischiare Tomori e dunque di evitargli il secondo tempo.

Non sembra preoccupare la condizione del centrale classe ’97 che verrà comunque preservato per Milan-Cremonese, visto che sarà squalificato dopo l’ammonizione (con diffida) comminatagli oggi da Orsato.