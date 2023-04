Le formazioni ufficiali di Roma-Milan, sfida valevole per la 32esima giornata di Serie A, in programma all’Olimpico alle ore 18

Tutto pronto per Roma-Milan, match della 32esima del campionato di Serie A. Il Diavolo fa visita ai giallorossi per quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la corsa Champions, con le due squadre che condividono il quarto posto in classifica.

Entrambe le squadre sono infatti a quota 56 punti e vincere vorrebbe dire staccare la rivale, non solo di 3 punti ma anche con lo scontro diretto a favore, visto il 2-2 dell’andata a Milano. I rossoneri sono tornati al successo la settimana scorsa grazie al 2-0 sul Lecce firmato dalla doppietta di Rafael Leao e adesso vogliono una striscia positiva in campionato, ora che non devono pensare alla Champions.

Dall’altra parte c’è una Roma che deve reagire dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta, e che in casa ha un ottimo rendimento negli ultimi mesi. Gli uomini di José Mourinho sanno che si giocano tanto oggi e faranno leva sull’appoggio del loro pubblico. All’andata i capitolini non si sono arresi nonostante le difficoltà e hanno strappato un punto, che forse anche oggi farebbe comodo ai padroni di casa.

Roma-Milan, le formazioni ufficiali

Per i giallorossi è recuperato Paulo Dybala, che però partirà dalla panchina. Davanti ci saranno infatti Belotti e Abraham. Terzetto di difesa obbligato per Mourinho con Mancini, Kumbulla e Ibanez, visti gli infortuni di Smalling e Llorente. Pioli ritrova Olivier Giroud e lo piazza al centro dell’attacco. Il tecnico emiliano si affida alla soluzione che sta dando risultati con Bennacer in trequarti e Krunic più arretrato. Dietro ancora Kjaer con Tomori.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti. All.: Mourinho. A disp.: Svilar, Boer, Zalewski, Bove, Tahirovic, Camara, Wijnaldum; Volpato, Dybala, El Shaarawy, Solbakken.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp: Mirante, Tatarusanu, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Adli, Saelemaekers, Vranckx, Messias, De Ketelaere, Rebic, Origi.