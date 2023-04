ML – Infortunio Ibrahimovic, lesione al polpaccio destro: le ultime

Novità importante sulle condizioni fisiche di Ibrahimovic: il Milan fa sapere i dettagli sull’ultimo infortunio.

Dal Milan arrivano aggiornamenti sui problemi fisici che stanno fermando Zlatan Ibrahimovic nell’ultimo periodo. Com’è noto, si è infortunato quando era in nazionale e poi non è stato più a disposizione di Stefano Pioli.

Il club rossonero fa sapere che l’attaccante svedese è stato sottoposto a esami di controllo che hanno confermato una lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Non sono stati comunicati dei tempi di recupero.

Ibrahimovic era rientrato con grande entusiasmo dopo i mesi di stop dovuti al grave infortunio al ginocchio sinistro, ma adesso deve fare i conti con questo guaio muscolare. Un vero peccato per il 41enne svedese, desideroso di dare il proprio contributo al Milan e impossibilitato a farlo. La sua stagione rischia di essere finita anticipatamente, anche se non ci possiamo sbilanciare non conoscendo il grado della lesione.

Da ricordare che il contratto scade a fine giugno e, viste le scarse garanzie che sta dando Zlatan, non si può escludere un addio. Oggi appare molto complicato che il club rossonero continui a puntare su un giocatore che va verso i 42 anni e che ha alle spalle diversi infortuni. Lui vorrebbe comunque continuare a giocare, vedremo cosa succederà.