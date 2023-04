Mourinho: “2 punti persi. Solo la Roma poteva giocare così col Milan”

Mourinho orgoglioso della sua Roma, che ha avuto un po’ di infortuni col Milan, ma è rammaricato della mancata vittoria.

Roma beffata dal Milan allo stadio Olimpico. Nel recupero Tammy Abraham aveva trovato il gol della vittoria e sembrava ormai fatta, ma poco dopo Alexis Saelemaekers ha segnato l’1-1 e il match è finito in pareggio. Le due squadre rimangono a pari punti in classifica.

José Mourinho al termine della sfida di stasera ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Solo noi come gruppo potevamo fare una partita così contro il Milan, con tutte le difficoltà che abbiamo. Non siamo una squadra ricca, con una rosa ricca, ogni giocatore che perdiamo è un problema grande. Ne abbiamo persi tanti. Con queste difficoltà fare una gara così contro il Milan, lottando per qualcosa che sarebbe un traguardo incredibile come arrivare quarti, penso che solo noi potevamo farlo. Per questo motivo sono più orgoglioso che triste. Ovviamente sono anche triste, perché i tre punti erano vicinissimi“.

Gli viene chiesto della scelta di mettere le due punte, Abraham e Belotti, dal primo minuto: “Ci sono allenatori che giocano come vogliono, scelgono il modello di gioco e i calciatori che vogliono. Noi dobbiamo costruire partita dopo partita con quello che abbiamo a disposizione. Non mi piace parlare tanto di tattica, preferisco dire che questi ragazzi sono fantastici. Cerchiamo di fare il massimo fino alla fine“.

In difesa ci sono dei problemi legati ai vari infortuni e Mourinho risponde con una battuta: “La squadra femminile ha un difensore centrale che giocato nel Bayern Monaco, magari può giocare con noi“.

Oggi un punto guadagnato o due punti persi? L’allenatore della Roma non ha dubbi: “Due punti persi“. Lo stesso parere espresso successivamente anche da Stefano Pioli nella sua intervista.