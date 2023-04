Moviola Roma-Milan, fallaccio di Ibanez su Saelemaekers: incredibile errore di Orsato e VAR (FOTO)

Brutto fallo si Ibanez su Saelemaekers in Roma-Milan, poteva starci il cartellino rosso: Orsato e VAR hanno valutato diversamente.

L’arbitro Daniele Orsato non è stato esattamente perfetto nel dirigere la partita Roma-Milan giocata oggi allo stadio Olimpico. Ci sono state alcune decisioni molto discusse, soprattutto da parte della squadra di Stefano Pioli.

Un episodio che lascia tante perplessità è l’intervento falloso di Roger Ibanez su Alexis Saelemaekers al 71′. Il difensore giallorosso entra in ritardo e con il piede alto sul belga. Orsato fischia e punisce Ibanez con il cartellino giallo, ma ci poteva stare qualcosa in più dell’ammonizione. Il fallo è brutto un cartellino rosso non sarebbe stato affatto sbagliato.

L’arbitro ha stabilito che l’ammonizione fosse appropriata per la circostanza e dello stesso avviso è stato Aleandro Di Paolo in sala VAR. Non ha ritenuto che ci fosse alcun chiaro ed evidente errore da parte di Orsato, quindi ha lasciato la valutazione di campo e non c’è stato un richiamo per l’on field review. Anzi, non essendoci stato neppure il check, probabilmente ha ritenuto semplicemente che fosse giusto quando deciso dal suo collega.

Da ricordare che il Milan ha dei precedenti negativi con Di Paolo al VAR. In un Benevento-Milan richiamò l’arbitro Fabrizio Pasqua a controllare un intervento di Sandro Tonali che fu poi punito con un’espulsione assurda. Poi in un Milan-Verona del 16 ottobre 2021 non richiamò l’arbitro Alessandro Prontera, che aveva fischiato un rigore per un fallo che Alessio Romagnoli non aveva commesso su Nikola Kalinic. Rossoneri non fortunati con lui.