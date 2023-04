Pioli: “Concentrati solo su questa partita. Giroud punto di riferimento”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del big match tra Roma e Milan. Il mister ha sottolineato l’importanza della gara di oggi

Quasi tutto pronto per il fischio d’inizio di Roma-Milan, scontro diretto che può essere decisivo in questo finale di stagione. Le due squadre stanno lottando per un posto tra le prime quattro della Serie A, e attualmente si trovano a pari punti. Ci si aspetta dunque un match infuocato e agguerrito. Lo sa bene Stefano Pioli, che ha parlato nel pre-partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le dichiarazioni del mister rossonero:

Testa alla Champions?: “Non abbiamo bisogno di tenere alta la pressione per la Champions League. Siamo concentrati su questa partita. Sarà difficile perchè la Roma sta facendo un ottima stagione. Ma noi ci arriviamo bene, stiamo bene”

L’avversario: “Contro una difesa così organizzata e una squadra così solida bisognare curare ogni minimo dettaglio. Dobbiamo essere bravi nella velocità del gioco e della trasmissione della palla e poi con qualche giocata individuale perché hanno una difesa ben piazzata”.

Giroud dal primo minuto: “Olivier è il punto di riferimento della nostra fase offensiva. E’ un giocatore importante perchè lavora per la squadra e si sacrifica sempre.