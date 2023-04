Roma-Milan 1-1, le pagelle: Saelemaekers provvidenziale, Theo il peggiore

Le pagelle di Roma-Milan, l’anticipo della 32^ giornata di Serie A. Il pareggio matura nel recupero: Saelemaekers risponde ad Abraham

n finale da brividi regala emozioni dopo 90′ di nulla o quasi. Poco calcio all’Olimpico, tanti calci e interruzioni. Succede tutto nel recupero: Abraham firma la rete del vantaggio al 93′, Saelemaekers pareggia al 97′.

Il Milan fa la partita, ma la Roma si chiude bene e, nonostante le tante (e importanti assenze), tiene il campo e complica la vita ai rossoneri. Leao si accende solo nel secondo tempo, Theo Hernandez il peggiore. Ingresso da applausi di Thiaw che subentra all’infortunato Tomori (che salterà la Cremonese per squalifica).

MAIGNAN 6 – La Roma è pericolosa due volte: sul tiro respinto (quasi sulla linea) da Abraham e poi il gol. Zero responsabilità su entrambe le situazioni. Per il resto è il solito Magic Mike: sicurezza, personalità, presenza.

CALABRIA 5,5 – Spinge bene e sfiora anche il gol. Due gravi errori: nel primo tempo in impostazione, nel secondo quando si allunga la palla e la perde su Spinazzola. Per fortuna senza conseguenze.

KJAER 6 – Prestazione solida e senza fronzoli. Il Milan ha ritrovato il miglior Kjaer ed è davvero una bella notizia. (Dal 73′ KALULU sv)

TOMORI 6 – Ammonito per fallo in ritardo su Belotti: salterà la Cremonese per squalifica. Per il resto ordinaria amministrazione, fino all’infortunio. Esce all’intervallo. (Dal 50′ THIAW 6,5 – Non sbaglia niente, e nel forcing finale si rende utile da centravanti aggiunto. Con lui il Milan può dormire sonni tranquilli).

THEO HERNANDEZ 4 – Inizia bene, poi si scontra con Mancini e si innervosisce. Lì finisce la sua partite. Nel secondo tempo è praticamente inesistente.

TONALI 6,5 : Recupera, intercetta, pulisce. E, quando può, si inserisce e fraseggia.

KRUNIC 5 – Regala un brivido non richiesto a Pioli e ai tifosi nel primo tempo con uno sciagurato retropassaggio. Si fa perdonare a metò ripresa con un gran recupero su Spinazzola in campo aperto. Meno bene rispetto alle ultime partite.

BRAHIM DIAZ 5 – Prova a stringersi, poi ad allargarsi di nuovo. Niente da fare, non è in giornata. Merito anche dell’avversario. (Dal 56′ SAELEMAEKERS 6,5 – Sul suo piede destro un’occasione enorme al 60′ su assist di Leao ma sbaglia. Nei minuti finali si trova al posto giusto al momento giusto. E stavolta non sbaglia).

BENNACER : Si muove molto fra le linee ma lì in mezzo c’è tanto traffico (e tanti muscoli). (Dal 73′ DE KETELAERE 4 – Da un suo errore nasce la rete di Abraham. Troppo molle, troppo timido, troppo male).

LEAO 6 – Solite difficoltà quando gli spazi si stringono. Nella ripresa entra in partita con un paio di dribbling interessanti su Celik e Mancini, poco preciso però in fase di rifinitura. Non al 97′ quando pennella sul destro di Saelemaekers il gol del fondamentale pareggio.

GIROUD 5 – Chiuso nella morsa dei difensori, sbaglia qualche controllo di troppo ed è inevitabilmente meno preciso nelle sponde. Calcia benissimo una punizione dal limite ma la barriera devia in maniera decisiva. (Dall’88’ ORIGI sv).

All. PIOLI 5 – La formazione schierata è la migliore, ma il Milan si conferma squadra che non sa gestire questo tipo di partite. E fino ad oggi l’allenatore non ha ancora trovato contromosse. Giusti i cambi, e alla fine quello di Saelemaekers per uno spento Brahim Diaz si rivela decisivo.

Il tabellino di Roma-Milan

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (dal 15′ Bove, dall’89’ Camara), Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti (dal 46′ El Shaarawy). A disp.: Boer, Svilar, Solbakken, Camara, Dybala, Bove, Zalewski, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy. All. Mourinho

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer (dal 73′ Kalulu), Tomori (dal 46′ Thiaw), Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz (dal 56′ Saelemaekers), Bennacer (dal 73′ De Ketelaere), Leao; Giroud (dall’88’ Origi). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Rebic, Bakayoko, Kalulu, Origi, Thiaw, Messias, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All. Pioli

Arbitro: Orsato

Marcatori: 93′ Abraham, 97′ Saelemaekers

Ammoniti: Tomori, Ibanez, Cristante, Krunic, Matic