Saelemaekers: “Importante segnare, ma più importante la squadra. Contento a metà”

Le parole di Alexis Saelemaekers al termine di Roma-Milan. L’esterno rossonero si è detto contento a metà per il risultato finale

Il Milan ha pareggiato allo Stadio Olimpico contro una buona Roma. 1-1 il risultato finale, ma poteva finire peggio. La gara è stata bloccata sino ai minuti di recupero del secondo tempo. C’è stato poi Tammy Abraham a sbloccare il risultato al 93′, e si pensava che il Milan fosse ormai spacciato. C’è voluto un lampo di Alexis Saelemaekers per trovare il pareggio pochi minuti dopo. Magico il cross assist di Rafael Leao.

Ha parlato proprio l’eroe della gara, Saelemaekers, ai microfoni di DAZN nel post-partita. Di seguito le parole del belga:

Gol sul finale: “E’ vero che è stato importante segnare, ma più importante è la squadra. Peccato non aver preso questi tre punti che erano molto importanti per noi”.

Contento o scontento: “Esco così così. Un pò contento, e un pò no per i tre punti persi. Però dai, dobbiamo fare il massimo per chiudere al meglio questa stagione. Ci sono ancora partire da giocare”.

Avversario: “Era una partita molto difficile, perchè siamo due squadre molto forti. E’ vero è stato difficile trovare spazi”.

Come sta la squadra: “Stiamo molto bene, usciamo da un periodo molto positivo per noi”.