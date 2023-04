Calciomercato Milan, svolta Rebic: la soluzione che fa felici tutti

L’attaccante croato è in uscita dal Diavolo e piace al tecnico di un club tedesco: può rientrare in un’altra operazione

A fine stagione saranno tante le valutazioni che dovrà fare il Milan in sede di mercato. Più di qualcosa andrà cambiato all’interno della rosa di Stefano Pioli e sono in tanti a poter fare le valigie in estate. Uno di questi è senza dubbio Ante Rebic.

L’attaccante croato quest’anno ha offerte un rendimento decisamente sotto le aspettative e la sua situazione in rossonero è cambiata completamente rispetto all’anno scorso. L’ex Eintracht era anche partito bene con la doppietta alla prima di campionato contro l’Udinese, dopodiché sono arrivati i soliti infortuni ed è stato costretto a fermarsi per diverse settimane. Solo 3 reti per lui in 29 presenze stagionali: un bottino molto magro.

Il vero problema è che Rebic, proprio come Origi, non è stato in grado di dare una marcia in più al Diavolo quando è stato chiamato in causa per far rifiatare i titolari, stanchi per la Champions. I rossoneri hanno perso terreno in classifica anche perché loro hanno deluso. Il classe ’93, che già prima bramava di giocare con più continuità, ora è sul mercato e ci sono delle soluzioni in uscita in vista del mercato estivo.

Rebic e Vranckx, destini incrociati?

Una di queste soluzioni è quella del ritorno in Bundesliga, stavolta al Wolfsburg. Di questa ipotesi si era parlato già la scorsa estate, ma poi Rebic decise per la permanenza al Milan, ma ora le cose sono cambiate e la trattativa può decollare.

Alla guida del Wolfsburg c’è un suo grande estimatore, ovvero il connazionale Nico Kovac. Il tecnico lo ha allenato sia in Nazionale dal 2013 al 2015, che all’Eintracht Francoforte dal 2016 al 2018, per cui lo riprenderebbe volentieri. Rebic ha un contratto ancora lungo però, che scade nel 2025, e Maldini e Massara vorrebbero ricavare qualcosa dalla cessione del suo cartellino, ma c’è una soluzione anche sotto questo punto di vista.

In effetti, Milan e Wolfsburg sono in buoni rapporti perché la scorsa estate i rossoneri hanno chiuso l’affare del prestito con diritto di riscatto di Aster Vranckx. Per il centrocampista belga era stata pattuita una cifra di riscatto intorno ai 12 milioni e, nonostante il giocatore non abbia trovato molto spazio, la società sta riflettendo sul possibile investimento. Maldini crede molto nelle potenzialità del ragazzo e aveva in mente di trattare la cifra con il Wolsfburg, ma questo interessamento per Rebic apre a una nuova strada.

Il cartellino di Rebic potrebbe a questo punto rientrare nell’affare e coprire, totalmente o in parte, la cifra per il riscatto di Vranckx. Si capiranno le possibilità di questa soluzione più in avanti, quando il Milan prenderà decisioni definitive sui due giocatori.