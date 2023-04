Dal Milan alla Roma, Mourinho lo vuole: assalto in estate

I giallorossi hanno messo nel mirino l’ex rossonero per la prossima estate: la concorrenza è però davvero importante

La Roma affronta il Milan oggi per uno scontro diretto davvero importante nella corsa per la Champions, ma nel frattempo si prepara anche per il prossimo mercato estivo e valuta proprio un ex rossonero per rinforzare la propria rosa.

José Mourinho sta facendo un lavoro importante nella Capitale e, dopo aver vinto la Conference League lo scorso anno, ora vuole provare a portare i giallorossi a giocare la Champions League. Lo Special One ha due strade per riuscirci: vincendo l’Europa League o entrando nelle prime quatto in campionato. Con un obiettivo del genere gli introiti economici che spetterebbero possono permettere al club di investire ancor di più per migliorare la rosa in chiave futura.

A tal proposito c’è un giocatore che è finito nel mirino dei lupi negli ultimi giorni e parliamo di un profilo di alto livello. Anche la Roma si è aggiunta quindi alla lista delle squadre che vogliono arrivare all’ex Milan. Stiamo parlando di Franck Kessie, autore di una stagione non particolarmente esaltante in Liga con il Barcellona e già desideroso di cambiare aria, magari proprio per tornare in Italia.

Anche i giallorossi su Kessie per la prossima stagione

La notizia della Roma su Kessie la riferisce La Repubblica, che quindi mette anche la squadra di Mourinho in corsa per il centrocampista ivoriano. I capitolini hanno in mente di rinforzare il centrocampo e l’allenatore portoghese stravedere per il classe ’96.

Il quotidiano spiega che il ritorno di Lionel Messi nel club blaugrana potrebbe risultare pesante a livello fiscale, motivo per cui servono delle cessioni in estate che possano permettere di concretizzare il ritorno della Pulga. L’ostacolo principale per la Roma è ovviamente la folta concorrenza sul giocatore. In Italia anche l’Inter e la Juventus lo seguono e vogliono provare a convincerlo a tornare in Serie A, ipotesi di per sé gradita al calciatore.

Kessie ha anche un forte interessamento dalla Premier League, con il Tottenham che lo ha cercato tanto la scorsa estate quando si liberava a parametro zero, ma che non ha abbandonato l’idea di portarlo a Londra. Un altro dei problemi principali di questo investimento per la Roma è l’ingaggio da 7 milioni a stagione del 26enne. E’ inoltre tutta da verificare la volontà di Kessie di sbarcare nella Capitale.