Festa Scudetto rinviata: il Milan l’ultima squadra a festeggiare a Napoli

Niente festeggiamenti oggi al Maradona di Napoli. Appuntamento Scudetto rinviato. L’ultima squadra ad esserci riuscita rimane il Milan. La curiosità è interessante

Napoli e il suo popolo erano prontissimi oggi a far scoppiare fuochi d’artificio e a dare vita ad una festa enorme. La vittoria dell’Inter aveva fatto ben sperare. Si era praticamente certi che la squadra di Spalletti si sarebbe aggiudicata lo Scudetto oggi in anticipo di ben sei giornate. La Salernitana, in maniera inaspettata, ha spento tutto, umore e morale di tutta la città di Napoli. Complice il gol del pareggio (1-1) messo a segno dal granata Dia.

Matematicamente, dunque, non è ancora stato deciso nulla. Probabilmente, i festeggiamenti sono rinviati a mercoledì, quando nel turno infrasettimanale il Napoli incontrerà l’Udinese. Basta la sola vittoria ai partenopei per aggiudicarsi questo benedetto Scudetto che i tifosi aspettano da una vita. Oggi, però, la delusione è stata immensa. Il Maradona era gremito di sostenitori, così come al suo esterno la folla era immensa.

Festeggiare lo Scudetto nel proprio stadio avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta di un percorso splendido e da giganti. Se tutto andrà come da previsioni, il Napoli potrà festeggiare il titolo alla Dacia Arena di Udine, quindi fuori casa e lontano dalla sua amata città. Sapete chi è stata l’ultima squadra a festeggiare uno Scudetto nello stadio del capoluogo campano?

Scudetto a Napoli, l’ultima squadra a festeggiare

C’è una curiosità assolutamente interessante, e che fa onore al Milan e a tutti i tifosi rossoneri. Difatti, come riporta Giuseppe Pastore su Twitter, è stato il Diavolo l’ultima squadra a festeggiare uno Scudetto allo Stadio San Paolo, oggi rinominato Diego Armando Maradona. Correva l’anno 1992, e in quella stagione il Milan di Fabio Capello vinse il titolo da imbattuto. Avete capito bene: i rossoneri non persero neanche una gara in quell’annata, diplomandosi prima campioni d’inverno e poi campioni d’Italia qualche mese dopo. Il girone era unico allora.

La partita che li decretò campioni fu appunto quella contro il Napoli, il 10 maggio 1992. Un pareggio per 1-1, ma che bastò al Milan per conquistare matematicamente la vittoria del campionato. Era la squadra rossonera degli olandesi, passata in estate dal calcio di Sacchi a quello di Capello. Era il Milan di Marco Van Basten, che nella stessa stagione conquistò il titolo di capocannoniere con 25 gol messi a segno. In totale, nella stagione 1991-1992, il Diavolo chiuse il campionato con 74 gol all’attivo, un attacco da paura!

Sono passati 31 anni, e il Napoli sperava di detronare il Milan dalla posizione di ultima squadra ad aver festeggiato uno Scudetto nel proprio stadio. Al momento, pare che anche in questa stagione l’esclusiva debba restare ai rossoneri. Ma nulla è ancora deciso. Basterebbe una sconfitta al Napoli contro l’Udinese per rimandare tutto alla giornata successiva.