I tifosi dell’Inter copiano il coro ‘Bandito’: “Avete sempre provato a diventare come noi” (FOTO)

L’euroderby di Champions League sta infiammando le tifoserie. Quella nerazzurra ha ideato un nuovo coro contro i rossoneri. Il testo è ormai pubblico

Tra qualche settimana sarà scontro totale, con la città di Milano a colorarsi di rossonero e nerazzurro per l’euroderby più acceso di sempre. Inter e Milan si ritroveranno rivali nella doppia sfida di Champions League, valida per la semifinale della competizione. Uno scontro europeo che mancava da vent’anni tra le due cugine milanesi. L’ambiente è già concitato, e le tifoserie hanno cominciato la guerra fredda che accompagnerà alle due sfide.

Lo sappiamo ormai benissimo. L’andata si giocherà il 10 maggio, con il Milan padrone di San Siro. Il 16 maggio il ritorno, la settimana successiva, sarà l’Inter la squadra di casa. La possibilità di andare in finale è troppo importante per entrambe le squadre. Dal 2017 una formazione italiana non si qualifica all’ultimo atto della Champions League (Juventus). Le motivazioni sono alle stelle, con Pioli ed Inzaghi consapevoli dell’enorme occasione, e del prestigio che potrebbe acquisire la propria squadra.

Come accennato, le tifoserie di Milan e Inter hanno cominciato a lanciarsi le consuete frecciatine pre derby. Ma stavolta la posta in palio è davvero altissima. Per questo, la lotta a distanza tra i due schieramenti sarà più accesa che mai. A dimostrarlo è l’ultimo coro ideato dai tifosi interisti. Sfottò diretto ai milanisti.

Tifosi Inter, il contro coro per sfottere i milanisti

I tifosi del Milan, recentemente, hanno ideato un nuovo coro dal titolo “Bandito”. Una dimostrazione d’amore totale alla squadra e al club. Soltanto parole d’affetto e di sostegno nei confronti del Diavolo, con nessun riferimento ad altre squadre o rivalità. Eccolo di seguito:

Da quand’ero piccolino

Io mi innamorai di te

Il mio cuore che batteva

Non mi chiedere perché

Non te lo posso spiegar

Non potrai capire mai

Quanto è bello l’AC MILAN

Quanto è bello essere NOI

Io per sempre ci sarò

Quando il Milan giocherà

Come quando da bambino

La guardavo con papà

Bandito

Una vita accanto al diavolo

E la sciarpa rossonera

Con orgoglio indosserò

E fiero

Di aver scelto sempre e solo te

Ogni giorno nella vita

Cosa più bella non c’è

Niente di più bello per sostenere il Milan! I tifosi interisti, però, in vista dell’euroderby, hanno inventato un coro sfottò, con citazione a quello rossonero. La differenza è che quello dei nerazzurri è un attacco diretto alla tifoseria cugina.