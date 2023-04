Milan, il bomber arriva da Londra: c’è il via libera definitivo

Le ultime sul possibile centravanti del futuro del Milan: da Londra arrivano buone notizie legate al calciomercato del club rossonero. Il punto della situazione

Anche contro la Roma, il Milan ha mostrato i suoi limiti in zona d’attacco. Quando non va a segno Olivier Giroud tutti si complica maledettamente.

E’ servita l’ennesima giocata di Rafael Leao, per portare a casa un pareggio che vale davvero tanto in ottica Champions League. Il portoghese, imprendibile nella ripresa, ha dunque fatto ancora una volta la differenza con un assist perfetto, per Alexis Saelemaekers.

Pioli nei minuti finali ha provato a cambiare la partita, affidandosi a Divock Origi, ma senza alcun successo. Il belga non è riuscito ad incidere nel poco tempo che il mister di Parma gli ha concesso. E’ rimasto in panchina, invece, Ante Rebić. E’ arrivato, dunque, l’ennesimo segnale di come l’attacco del Milan in estate possa davvero cambiare totalmente volto.

La priorità, come più volte raccontato, sarà l’acquisto di un centravanti. Il belga non offre garanzie al parti del croato, che possono fare le valigie. L’ex Liverpool può far ritorno in Inghilterra, dove continua ad essere particolarmente apprezzato; l’esterno, invece, può giocare ancora in Bundesliga. Sullo sfondo continua ad esserci la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic, sempre di più difficile lettura. L’infortunio al polpaccio sembra chiudere ogni tipo di porta verso una permanenza in rossonero dello svedese, ma con il centravanti di Malmoe mai dire mai. D’altronde la voglia di proseguire c’è ancora e chissà che non riesca a convincere Paolo Maldini e Frederic Massara a rinnovargli il contratto.

Un bomber a prescindere

A prescindere dal futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan suo colpo in avanti lo farà e i nomi sono lì sul tavolo. Nell’ultimo periodo sono stati tantissimi i profili accostati al club rossonero.

Come più volte raccontato, bisogna fare molta attenzione alla pista che porta in Ligue 1. La dirigenza rossonera ha sempre guardato molto in Francia e le occasioni anche questa estate non mancheranno. Basta dare un’occhiata alla classifica cannonieri del campionato transalpino per individuare qualche obiettivo del Diavolo.

In testa c’è Mbappe, ma non è certo lui l’osservato speciale, ma chi gli sta sotto: a partire da quel Jonathan David del Lille che piace da diversi anni. Il canadese, però, sembra destinato alla Premier League.

Un’idea che può prendere piede è invece quella che porta a Florian Balogun. Classe 2001, di proprietà dell’Arsenal, che si sta mettendo in mostra con lo Stade Reims. Sono 18 le reti in Ligue 1 per l’attaccante che i Gunners sono pronti a cedere. Le conferme continuano ad arrivare e nelle scorse ore anche TodoFichajes ha scritto di questa possibilità, sottolineando come per Balogun ci sarebbero poche opportunità se dovesse far ritorno a Londra, vista l’importante concorrenza