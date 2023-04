Pioli, ricco bonus Champions nel contratto: quanto vale

Stefano Pioli vanta un bonus all’interno del contratto che ha firmato lo scorso anno. Il tecnico del Milan potrebbe guadagnare un extra.

C’è stato un momento nella stagione del Milan in cui la reputazione e la fiducia in Stefano Pioli è iniziata a vacillare. Colpa di risultati negativi e prestazioni decisamente sotto tono della sua squadra.

Sembrava come se tutti gli obiettivi stagionali potessero sfuggire di mano nel giro di poche settimane: corsa Scudetto compromessa per via della fuga solitaria del Napoli. Uscita immediata dalla Coppa Italia. Ma anche la batosta in Supercoppa a Riyad contro i rivali dell’Inter.

A tenere però accesa la fiamma della competizione per il Milan è stata la Champions League, un ambiente che è di ‘casa’ per la formazione rossonera. Pioli ha avuto la capacità di ricompattare un gruppo in crisi a partire dagli ottavi di finale con il Tottenham e ora si sta per giocare l’accesso alla finalissima del 10 giugno.

Pioli ci ha sempre creduto: bonus in caso di vittoria della Champions

Sembra paradossale, ma come scrive la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha sempre creduto nella corsa Champions del Milan. Già dal mese di ottobre scorso, quando l’allenatore emiliano andò a discutere con il club il rinnovo del suo contratto al 2025.

All’interno del nuovo accordo, Pioli ha fatto inserire un bonus in caso di vittoria della massima competizione europea per club. Un paradosso che si sta trasformando in clamorosa ed esaltante realtà. Basti pensare che Pioli, qualora il Milan sollevasse la coppa dalle grandi orecchie, guadagnerebbe ben 300 mila euro in più. Circa mezzo milione complessivo, visti anche i premi per la qualificazione alla successiva edizione.

C’ha visto lungo Pioli, che ad un certo punto della stagione ha incominciato a puntare con forza alla finale di Champions League. Ha superato con merito Tottenham e Napoli ed ora si prepara al tanto atteso Euroderby con l’Inter. Il percorso di Pioli sulla panchina del Milan appare graduale e decisamente coerente.

Nel 2020 Pioli, dopo lo stop per la pandemia Covid, ha ricompattato il Milan trovando un gruppo affamato e ben messo in campo. Nel 2021 è tornato alla qualificazione in Champions che mancava al club da ben otto anni. Nel 2022 è arrivato a vincere lo Scudetto, in rimonta sui rivali nerazzurri ma con assoluto merito. Quest’anno infine sogna il colpaccio europeo. Il bonus sul suo contratto è forse anche poco per il percorso finora eseguito.