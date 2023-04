Roma-Milan 1-1: come nel 2007, un paragone che scatena i tifosi – FOTO

Un pareggio, contro la Roma, in rimonta, che ha riportato alla mente quello della stagione 2006/2007: i tifosi sui social si sono davvero scatenati

E’ arrivato a tempo scaduto il pareggio del Milan, che ha fatto tornare il sorriso ai tifosi rossoneri, dopo aver sfiorato il dramma (sportivo, si intende) con la rete di Abraham.

Una partita brutta quella che si è giocata all’Olimpico, con tanti falli e tantissime interruzioni. I giallorossi hanno chiuso ogni spazio, non permettendo al Diavolo di rendersi davvero pericoloso. Ci ha provato nella ripresa Rafael Leao, con i suoi soliti strappi, ma l’area era spesso troppo vuoto per poter pensare di far male a Rui Patricio.

Così con una ripartenza, ben avviata da Celik e conclusa da Abraham, il Milan ha rischiato la beffa in pieno recupero. I tifosi capitolini non hanno, però, avuto nemmeno il tempo di esultare che è arrivata la rete del pareggio di Alexis Saelemaekers.

Il belga, in precedenza, aveva avuto almeno un paio di occasioni per rendersi pericoloso, ma non era riuscito a sfruttarle a dovere. Sul cross di Rafael Leao, ancora decisivo, oltre il 96′ non ha sbagliato facendo esultare tutto il mondo Milan, che resta così aggrappato al quarto posto, anche se solo per aver segnato di più della Roma.

Analogie e sogni

L’azione che ha portato al gol l’esterno di Pioli ha riportato alla mente quello che il 31 marzo 2007, in occasione della trentesima giornata di Serie A, aveva permesso a Gilardino di pareggiare i conti. Un altro uno a uno, con un assist di Pirlo, su punizione, ma in una mattonella praticamente identica a quella di Leao.

🔙 Stagione 06/07: Il #Milan pareggia 1-1 a #Roma. #Gilardino riacciuffa i giallorossi grazie ad un assist al bacio di #Pirlo. 🔄 Stagione 22/23: #Leao crossa dalla stessa zona di campo e #Saelemaekers trova la rete del definitivo 1-1. 🫢 Strani corsi e ricorsi storici… pic.twitter.com/yOHt8qbb6b — Milan Zone (@theMilanZone_) April 30, 2023

Il paragone suggerito da Milan Zone, sul proprio profilo Twitter, ha chiaramente scatenato i tifosi e la testa è andata al finale di stagione, che tutti ricordano davvero molto bene.