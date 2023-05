Asse Milan-Londra: il sostituto di Bakayoko ancora dal Chelsea

Vista la probabile partenza di Bakayoko, il Milan potrebbe pescare in Premier League il suo prossimo centrocampista: c’è già un nome in lista

Tiemoué Bakayoko non sembra più essere centrale nei progetti di mister Pioli, e per questo i rossoneri potrebbero decidere di fare a meno di lui a fine stagione. Intanto, i manager di Casa Milan tentano di prelevare dalla Premier League, forse ancora una volta dal Chelsea, il prossimo innesto per il centrocampo.

Sarà derby di Milano in semifinale di Champions League, dove il Milan arriva grazie a due prestazioni sontuose contro il Napoli di mister Spalletti. Sia al Maradona che al San Siro, il Diavolo ha dato del filo da torcere ai promessi campioni d’Italia di questa stagione, riuscendo ad archiviare il passaggio del turno con una vittoria e un pareggio, proprio come avvenne contro il Tottenham agli ottavi.

In tutti gli scontri con il Napoli, sia in Champions che in Serie A, Pioli ha potuto fare affidamento sui trascinatori della squadra. Stiamo parlando di Rafael Leao, Olivier Giroud e Mike Maignan. Hanno, invece, agito in silenzio i soliti Tonali e Bennacer, i due fedelissimi inamovibili per il tecnico rossonero.

Senza uno di loro, il centrocampo del Diavolo vacilla un po’, come avvenuto nel corso della stagione quando Bennacer è rimasto fuori per alcune settimane causa infortunio. Le alternative per Pioli scarseggiano, e da qui è nata l’esigenza di cercare nella prossima finestra di mercato un rinforzo solido per il centrocampo.

Calciomercato Milan, ancora dal Chelsea un nuovo rinforzo

Potrebbe arrivare ancora una volta dal Chelsea, proprio come Bakayoko, il prossimo rinforzo del centrocampo rossonero. Ci sono diversi osservati speciali da parte di Maldini e Massara in Premier League, campionato che pullula di talenti pronti ad esplodere, ma che non riescono a trovare spazio. Il centrocampista dei Blues potrebbe essere uno di questi in cerca di riscatto.

Sul contratto che lega Bakayoko al Milan c’è un diritto di riscatto da 15 milioni di euro che i rossoneri avrebbero dovuto obbligatoriamente esercitare dopo 15 presenze. La seconda avventura del 28enne francese al Milan ha un po’ deluso le aspettative e, oltre a non trovare molto spazio, quelle poche presenze in campo non sono state all’altezza.

A questo punto, è quasi certo il ritorno al mittente per Bakayoko, che tornerà al Chelsea dove ha un contratto fino al 2025. Tutto ciò potrebbe sortire un doppio effetto in casa Milan: i rossoneri avrebbero un posto in più in rosa e anche più budget per gli stipendi. Questo ha portato Maldini e Massara a cercare altrove un nuovo rinforzo per tappare il buco che lascerebbe Bakayoko. Un ottimo prospetto arriverebbe, proprio come l’ivoriano, ancora una volta dal Chelsea: stiamo parlando di Ruben Loftus Cheek.

Il centrocampista classe ’97 sarebbe un vero colpo da novanta per il Milan, che potrebbe aggiudicarselo ad un prezzo conveniente dato che il suo contratto scadrà nel 2024. Loftus-Cheek piace molto a mister Tuchel, ma il club ha bisogno di fare cassa e liberare spazio in rosa. Il costo dell’operazione – come scrive football.london potrebbe aggirarsi sui 22 milioni di sterline.