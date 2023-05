Calciomercato Milan, centrocampista dal Portogallo: affare da 15 milioni

Il Milan guarda anche in Portogallo per rinforzare la mediana: Maldini e Massara riflettono su una possibile offerta in estate.

Anche se la stagione calcistica è ancora in pieno svolgimento e ci sono diversi obiettivi in ballo, ogni club ragiona sugli acquisti del futuro. Le ultime partite saranno poi decisive per prendere determinate decisioni.

In casa Milan c’è la certezza che la dirigenza interverrà in ogni reparto, perché la squadra ha bisogno di essere migliorata ovunque. A centrocampo la partenza di Franck Kessie si è fatta un po’ sentire, considerando che Tommaso Pobega e Aster Vranckx non sono riusciti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti. È andato meglio l’italiano, però non si può dire che Stefano Pioli abbia dimostrato enorme fiducia in lui. Ancora meno ne ha avuta nell’ex Mechelen.

Calciomercato Milan, colpo dal Porto: nome interessante

Tra i centrocampisti nel mirino della società rossonera c’è anche Marko Grujic, 27enne del Porto. È Todofichajes.com a indicare il Milan come la più probabile destinazione del giocatore serbo. In Italia, per adesso, non ci sono conferme. Una trattativa concreta non risulta essere in corso. Solo qualche sondaggio.

La cosa certa è che Grujic sarebbe molto felice di indossare la maglia rossonera, si tratterebbe di un ottimo step per la sua carriera. Dopo non essere riuscito a imporsi al Liverpool qualche anno fa, avrebbe nuovamente l’occasione per giocare in una delle squadre più blasonate al mondo.

Grujic si è trasferito al Porto nel 2020, giocando due stagioni in prestito prima dell’acquisto definitivo nell’estate 2022. Un investimento da 9 milioni di euro per un calciatore che adesso viene valutato circa 15 milioni dal club lusitano. In questa stagione ha collezionato 34 presenze (23 da titolare), 1 gol e 1 assist.

Il nazionale serbo è un centrocampista che potrebbe fare comodo a Stefano Pioli. Alto 1,91 metri, è forte fisicamente e possiede buona tecnica. Ha caratteristiche più difensive che offensive, anche i suoi numeri lo testimoniano. Vedremo se Paolo Maldini e Frederic Massara decideranno di puntare su di lui per il futuro. Prima dovranno scegliere se riscattare o meno Aster Vranckx dal Wolfsburg. Il prezzo concordato è di 12 milioni, però è possibile immaginare un piccolo sconto su tale cifra.