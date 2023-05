Calciomercato Milan, nuovo attaccante dalla B inglese: super occasione

Secondo le ultime indiscrezioni dalla Francia, il Milan ha messo nel mirino un super bomber della Serie B inglese. Possibile operazione low cost

Il Milan ha tutta l’intenzione di rinnovare il suo parco attaccanti in vista della prossima stagione. La situazione attuale parla chiaro. Soltanto Olivier Giroud è in grado di dare garanzie, nonostante i 36 anni. Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi e Ante Rebic rappresentano tre incognite enormi. Scarso rendimento, condizione fisica discontinua e inutilità in campo fanno sì che lo svedese, il belga e il croato possano lasciare Milanello a fine stagione.

Inutile girarci attorno. Il Milan di Stefano Pioli non ha una panchina che gli permette ad oggi di competere tecnicamente con altre big italiane e non. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara si sono messi alla ricerca di nuovi profili che possano trascinare l’attacco rossonero per i prossimi anni. I nomi finiti sul taccuino dei due dirigenti sono diversi. Da Folarin Balogun, attualmente uno dei preferiti, a Alvaro Morata, Rasmus Hojlund e Noah Okafor.

Nelle ultime ore, però, sembra essersi aggiunto un nuovo nome, che sta incuriosendo parecchio il club rossonero. Ovviamente, un profilo saltato all’occhio grazie all’ottimo lavoro dell’area scouting rossonera, sempre attenta ai talenti emergenti. Scopriamo di chi si tratta e perché l’occasione di mercato è davvero ghiotta.

Milan, l’attaccante dalla Championship: che talento

Nell’ultima stagione c’è un classe 2000 che sta facendo faville nella Serie B inglese. Il suo nome Iliman Ndiaye, e milita allo Sheffield United, attualmente secondo nella classifica della Championship, e che spera nella promozione in Premier League. Gli ottimi risultati sono arrivati anche grazie all’enorme contributo di Ndiaye, un attaccante senegalese con cittadinanza francese. Parliamo di un profilo offensivo che nonostante i 23 anni può definirsi quasi completo. Ed è anche la sua duttilità a parlare per lui. Prima punta principalmente, ma anche trequartista o seconda punta.

Iliman rappresenta uno dei talenti di prospettiva più discussi d’Europa, e ovviamente in positivo. In questa stagione ha messo a referto 15 gol e 11 assist, numeri che lo hanno posto al centro dei riflettori. Il suo contratto con lo Sheffield è in scadenza nel 2024, e il Milan è tra i club più interessati secondo Foot Mercato. La concorrenza non manca di certo, con soprattutto l’Everton a mettere i bastoni tra le ruote. I Toffees hanno già presentato un’offerta allo Sheffield United a gennaio, rifiutata però.

Le cose potranno essere nettamente differenti in estate, dato che i Blades non navigano in buone condizioni economiche. Potrebbero dunque esser costretti a cedere un pezzo pregiato quale è Iliman Ndiaye. Attualmente, secondo Transfermarkt, il valore di mercato dell’attaccante franco-senegalese si aggira sui 15 milioni di euro. Ma ad un anno dalla scadenza potrebbe essere acquistato ad un prezzo inferiore. Da comprendere la strategia del Milan e su quale profilo deciderà di puntare concretamente.