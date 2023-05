Fondazione Milan, iniziativa speciale contro la Cremonese: i dettagli

L’organizzazione non profit rossonera presente a San Siro per la sfida del Diavolo contro i lombardi: tutti i dettagli della serata

Mercoledì sera a San Siro il Milan ospita la Cremonese per la 33esima giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante nell’ottica della corsa Champions, che la squadra di Stefano Pioli non può assolutamente sbagliare.

Per l’occasione c’è una bella iniziativa con Fondazione Milan, che sarà protagonista prima e durante l’evento. La non profit rossonera sarà presente sui LED a bordocampo e avrà l’onore di presentare sia l’annuncio della formazione titolare che le due frazioni di gioco. Inoltre, prima dell’inizio della partita, avrà la possibilità di coinvolgere tutti gli spettatori presenti allo stadio con il racconto delle tantissime iniziative realizzate in questi 20 anni e con l’invito a costruirne ancora tante altre.

Per la prima volta nella sua storia, l’organizzazione sarà dunque “Match Charity Partner” di una partita del Milan e per l’evento ci saranno tante novità sugli spalti per promuovere l’inclusione sociale. Entriamo dunque nel dettaglio delle iniziative per la serata del 3 maggio a San Siro con Fondazione Milan protagonista.

La nuova proposta

L’iniziativa sarà infatti arricchita dalla presenza di alcuni gruppi di ragazzi e ragazze dei progetti Sport for All e Sport for Change, per avvicinare allo sport anche i giovani con disabilità o che hanno meno opportunità dei loro coetanei.

In mattinata, invece, una delegazione di studenti sarà in visita proprio allo stadio per un confronto formativo assieme ad alcuni professionisti del Club. La partita è poi l’occasione per promuovere la raccolta fondi con la nuova campagna 5×1000, attraverso cui anche Fondazione Milan invita i tifosi a scendere in campo al suo fianco inserendo il codice fiscale 97340600150 nella propria dichiarazione dei redditi e supportando dunque i suoi progetti sociali.

Un altro passo in comune tra il Club rossonero e Fondazione Milan, che continua a fare passi avanti verso i propri obiettivi e a sensibilizzare il pubblico sui temi sociali.