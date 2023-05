Gazzetta – Rinnovo Leao, firma vicina: il Lille paga lo Sporting, i dettagli

Il Lille potrebbe fare la mossa decisiva per chiudere la questione con lo Sporting e favorire il rinnovo di Leao con il Milan.

Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano da mesi al prolungamento contrattuale di Rafael Leao e sperano di riuscire a chiudere la trattativa nelle prossime settimane. Blindare uno dei calciatori più importanti della squadra sarebbe una grande operazione.

13 gol e 13 assist in 42 partite stagionali disputate tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Ha ancora tanto potenziale da esprimere e il Milan vuole goderselo. Senza rinnovo, però, la cessione diventerebbe automatica dato che l’attuale contratto scade a giugno 2024. Si spera di dover evitare questo scenario e di trattenere il portoghese con un nuovo accordo.

Multa Leao, il Lille paga lo Sporting?

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che il Milan è in contatto costante con lo Sporting Lisbona, club al quale Leao e il Lille devono versare poco più di 20 milioni di euro di risarcimento. Com’è noto, c’è una causa riguardante la risoluzione unilaterale del contratto che il giocatore esercitò nel 2018 per trasferirsi poi a parametro zero in Francia.

Il quotidiano nazionale italiano scrive che una soluzione potrebbe arrivare a breve, forse già a metà di questa settimana. Intanto tra giovedì e venerdì è stato raggiunto un accordo tra il Milan e Leao per il prolungamento di cinque anni a 7 milioni netti annui. Dietro le quinte, l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha lavorato intensamente per uscire del braccio di ferro giuridico in corso.

Il Lille, in sintonia con il Milan, ha dato disponibilità a riconoscere i 22 milioni (comprensivi di interessi e spese legali) indicati nelle sentenze. Lo Sporting vorrebbe 45 milioni, ovvero la cifra della clausola di risoluzione presente nel contratto di Leao ai tempi dell’addio.

Nei prossimi giorni si proverà a chiudere la questione con una sorta di transazione. Il Lille sarebbe pronto a versare i 22 milioni, così da archiviare tutto. Da capire se lo Sporting accetterà la somma o se insisterà nella richiesta da 45 milioni. Il Milan e Leao auspicano che si chiuda tutto in tempi brevi, così da poter finalizzare il rinnovo del contratto prima della fine della stagione.