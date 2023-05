Il Newcastle lo scarica: finalmente al Milan

Il Milan è rimasto in attesa per alcuni mesi prima di tentare l’affondo per l’attaccante della Premier League: ora Maldini ci può provare

Uno dei top player del Newcastle è pronto a fare le valigie e, all’uscita dell’aeroporto ci sono diverse big dei campionati europei, tra cui il Milan. I rossoneri, con Maldini e Massara, pare possano avviare qualcosa di più concreto nei mesi successivi, prima di tentare l’affondo concreto durante il calciomercato estivo. Unico neo potrebbe essere il costo dell’operazione.

Il Milan affronterà la sfida di Champions League contro l’Inter con più fiducia e consapevolezza nei propri mezzi dopo aver eliminato il Napoli ai quarti di finale. Pioli, dal canto suo, non deve sottovalutare i nerazzurri galvanizzati dal successo in Coppa Italia contro la Juventus.

Nel corso di queste partite, però, l’attacco del Milan ha messo in chiaro diverse carenze sia dal punto di vista tecnico che di disponibilità. Per questi motivi, Maldini e Massara hanno deciso di darsi da fare sul mercato: l’obiettivo è fornire a Pioli una rosa ancor più competitiva per tornare a sognare, dalla prossima stagione, di accodarsi al Napoli per la lotta scudetto.

Punto debole è senza dubbio l’attacco, che non può sperare di poter gravare per sempre sulle spalle di Giroud e Leao. Sono indubbiamente necessari diversi innesti, sia a causa dei repentini infortuni di Origi, ma anche per dare maggiori opzioni al tecnico rossonero di cambiare tattica.

Calciomercato Milan: asse caldo con gli inglesi

Maldini e Massara si stanno muovendo per dare più scelta a Pioli, magari rinforzando l’attacco con un esterno prorompente “alla Leao”. Sebbene il rinnovo dell’esterno portoghese sia una priorità, dalle parti di Casa Milan non possono esimersi dal guardarsi attorno e cercare la soluzione migliore in caso di partenza di Rafael Leao.

Come riporta fichajes.net, pare che i dirigenti dell’area tecnica e sportiva del Milan vogliano approfondire un prospetto che già da tempo occupava la lista degli osservati speciali. Stiamo parlando di Allan Saint-Maximin, ormai ai ferri corti con il Newcastle. L’attaccante francese si è fatto notare al Nizza, dove ha praticamente triplicato il suo valore di mercato prima di essere ceduto ai Magpies.

Complice anche un infortunio, in Premier League non ha convinto, e ora sarebbe pronto a fare ancora una volta le valigie.

Saint-Maximin potrebbe dunque tornare a vestire rossonero, ma non al Nizza. Al Milan piace molto per diversi fattori: grande velocità e ottimo dribbling fanno di lui un giocatore molto simile a Leao, con il quale condivide anche la posizione in campo. Unico neo della possibile trattativa sarebbe il costo, che si aggira sui 35-40 milioni di euro. Cifra sì elevata, ma che il Milan potrebbe prelevare dal tesoretto accumulato in Champions League, che probabilmente investirà per il rinnovo di Leao.