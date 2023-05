Juve, caccia al nuovo ds: c’è un preferito (e non è Massara)

La società bianconera è alla ricerca del prossimo direttore sportivo, ma il primo della lista non è l’attuale dirigente del Milan

In questi mesi si è parlato molto delle questioni societarie della Juventus e della ricerca da parte dei bianconeri di un nuovo direttore sportivo che prenda in mano la situazione per i prossimo anni.

La Vecchia Signora è in un momento storico davvero complicato e il progetto tecnico sta cambiando. Con la conferma da parte del Collegio di garanzia dell’inibizione di 16 mesi anche per Federico Cherubini, il tema del prossimo ds non può più essere rimandato e ora la società ha il dovere di affrontarlo in maniera concreta e tempestiva. Il compito di arriverà sarà poi molto arduo perché l’obiettivo è mantenere gli stessi obiettivi ma attraverso l’arrivo di talenti da valorizzare.

Nelle scorse settimane si era parlato molto di contatti tra la Juve e l’attuale ds del Milan, Ricky Massara, considerato il nome adatto per il futuro della società piemontese. Il futuro dell’ex dirigente della Roma in rossonero era in dubbio e le voci alimentavano ancora i dubbi. Tuttavia, le ultime notizie vanno in una direzione decisamente diversa, con la Juventus che ha in mente un altro importante dirigente italiano.

Giuntoli è il primo nome nella lista dei bianconeri

Il primo nome sul taccuino del club, infatti, non sarebbe proprio Massara, ma l’attuale direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, che con i partenopei è arrivato a fare cose straordinarie, attirato grande interesse da parte di tante società.

La notizia la riporta Alfredo Pedullà sul proprio account Twitter e si tratta di una conferma di quanto già anticipato. L’esperto di mercato spiega che però l’eventuale buon esito della trattativa non dipende solo dalla Juventus e da Giuntoli. Questo perché il dirigente ha un contratto in essere con il Napoli fino al 2024. La Juventus però fortemente interessata.

Cristiano #Giuntoli è il profilo che piace di più alla #Juve, come anticipato già a settembre 2022 e confermato a dicembre. Non dipende solo da #Giuntoli e dalla #Juve, ma è il primo nome della lista. Solo se non fosse possibile, l’attuale contratto con il #Napoli scade nel 2024,… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 29, 2023

Il nome di Giuntoli rimane quindi in pole e i bianconeri virerebbero su un’altra soluzione solo nel caso in cui non ci fossero possibilità di arrivare a lui. Si allontana quindi la pista di Massara alla Juventus, con il futuro del ds che sembra dover essere ancora in rossonero. Adesso la stagione è ancora nel vivo e si prevede che i nodi verranno sciolti alla conclusione.