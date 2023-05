L’Arsenal complica i piani del Milan: due obiettivi di Maldini a rischio

Maldini e Massara cercano in Premier i prossimi colpi di mercato, ma proprio i Gunners rischiano di strappare via a Pioli un suo pupillo

L’Arsenal piomba come un fulmine a ciel sereno nel calciomercato del Milan, con Maldini e Massara messi alle strette per il futuro del giocatore. Il pilastro della squadra di Pioli potrebbe seriamente partire a fine stagione, ma non solo: i Gunners provano il doppio torto ai rossoneri.

Il Milan ha giocato tre partite al massimo delle prestazioni contro il Napoli, con cui hanno conquistato tre punti preziosi per la lotta alla prossima Champions League, ma soprattutto il passaggio del turno all’attuale competizione europea. Sarà, dunque, derby della Madonnina in semifinale.

Contro partenopei non potevano non emergere le carenze più gravi della squadra, mettendo così in luce diverse lacune della rosa. Prime fra tutte, l’assenza di un sostituto valido di Giroud, che, sebbene abbia messo a segno solo reti decisive, si è visto costretto a stringere i denti per un fastidio alla caviglia.

Non sono passate inosservate, tuttavia, prestazioni da fuoriclasse per alcuni dei pilastri della squadra. Stiamo parlando di Rafael Leao, Mike Maignan e Brahim Diaz. Soprattutto lo spagnolo, con i suoi scatti e dribbling ubriacanti, ha messo in seria difficoltà un colosso come Lobotka, attirando inevitabilmente l’attenzione dei top club d’Europa.

Calciomercato Milan, non solo Brahim: un altro a rischio

Il numero 10 del Milan si è fatto notare e non poco. Il che è un bene per la squadra, ma senza dubbio un grande problema per la società, che ora si ritrova a gestire la vicenda prestito con il Real Madrid. A complicare il tutto, sarebbe anche l’inserimento di un altro club europeo nella corsa per aggiudicarsi lo spagnolo.

Brahim Diaz è oggetto del desiderio per i top club di mezza Europa. Il trequartista originario di Malaga è in un momento di forma straordinario, si trova bene a Milano e vorrebbe continuare a vestire rossonero. A fare da muro alle volontà del giocatore, però, ci sarebbe la dirigenza dei Blancos.

Il Real Madrid ha l’ultima parola su questa vicenda, e pare stia pensando di riportare Diaz a casa esercitando il controriscatto dal Milan. In tutto ciò si è inserito anche l’Arsenal, che, con il tecnico Mikel Arteta, vede in Brahim delle caratteristiche che potrebbero far comodo al gioco dei Gunners.

Brahim Diaz non è, tuttavia, l’unico colpo in programma dei manager dell’Arsenal. Lois Openda è la punta centrale del Lens che sta impressionando il mondo del calcio francese ed europeo, ed ha attivato anche i manager del Milan. Il classe 2000 ha raggiunto quota 17 goal e 3 assist in 32 partite giocate: numeri da vero campione, che potrebbero seriamente far sfumare il colpo di Maldini e Massara attirando l’attenzione della Premier League.