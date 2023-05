Leao e Calabria sul palco del concerto di Lazza: “Forza Milan” (VIDEO)

Durante il concerto di Lazza al Mediolanum Forum di Assago anche Calabria e Leao “protagonisti”: il cantante ha ribadito la sua fede milanista.

Lazza è uno dei cantanti del momento in Italia, non c’è dubbio. Il suo successo è aumentato ulteriormente con la performance al Festival di Sanremo, dove si è classificato secondo dietro al vincitore Marco Mengoni. Il suo brano Cenere è tutt’ora molto ascoltato.

Lazza è noto anche per essere un grande tifoso del Milan. Lo abbiamo visto a San Siro e più volte ci ha tenuto a ricordare la sua appartenenza calcistica. È avvenuto anche in occasione dell’ultimo concerto avvenuto al Mediolanum Forum di Assago.

All’evento erano presenti anche Davide Calabria e Rafael Leao, che il cantante ha chiamato sul palco con lui per qualche istante. Ha mostrato la maglia rossonera che gli è stata regalata, quella del capitano rossonero. Era molto felice del dono ricevuto e poi ha detto: “Se c’è qualcuno che fischia, può andare a fare in culo. Forza Milan“.

“Se c’è qualcuno che fischia vada a fare in culo,Forza #Milan raga”@thelazzinho meraviglioso con i nostri campioni @RafaeLeao7 e @davidecalabria2.

Come fai a non volergli bene?

❤️🖤 pic.twitter.com/YdHL219yBu

