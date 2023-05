Ancelotti show in conferenza: “Sciocchezze!”, e su Antetokounmpo…

L’allenatore del Real Madrid parla delle voci sul Brasile e fa un commento simpatico sulla frase del giocatore greco

Il Real Madrid è ancora in corsa su tutti i fronti in questa stagione perché può ancora trionfare in Champions League e in Copa del Rey, mentre il titolo in Liga è molto difficile ma non matematicamente impossibile da raggiungere.

Il tecnico dei Galacticos, Carlo Ancelotti, ha fatto anche quest’anno un lavoro straordinario con la squadra e ora è concentrato su questo rush finale che può essere decisivo. Nel frattempo però non accennano a smorzarsi le voci che parlano di un suo futuro come commissario tecnico della nazionale del Brasile. Su questo tema il tecnico ex Milan ha provato a chiudere una volta per tutti la questione.

“Del mio futuro e dell’ipotesi Brasile non parlo: dico solo che è una fesseria che esiste una data limite per rispondere alla Selecao, perché io non ho parlato con nessuno”. Una risposta secca che però non cesserà le speculazioni sulla vicenda, dal momento che non è effettivamente arrivata una vera e propria smentita, né una conferma sulla permanenza al club spagnolo.

L’allenatore scherza in conferenza stampa

In conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga contro la Real Sociedad, l’allenatore risponde con ironia alle domande dei giornalisti, facendo i complimenti al Barcellona per il possibile successo in campionato, riconoscendo i meriti dei catalani.

Ancelotti ha poi fatto una battuta molto simpatica sulla stagione della sua squadra, dicendosi d’accordo con l’opinione del giocatore greco dell’NBA Giannis Antetokoumpo. Queste le sue parole a riguardo: “Sono d’accordo al 100% con le sue parole: nello sport non esiste fallimento, si perde molto di più di quello che si vince. Anche se il mio palmares…”.

Una precisazione simpatica da parte del tecnico, ma anche pienamente condivisibile vista la sua bacheca. Il tecnico di Reggiolo può infatti vantare 2 Coppe dei Campioni da calciatore e 4 Champions League da allenatore, senza considerare gli innumerevoli trofei a livello nazionale e internazionale. Ancelotti è inoltre l’unico allenatore ad aver vinto il titolo in tutti i top cinque campionati europei.