Biglietti Inter-Milan settore ospiti: prezzo e modalità d’acquisto, le informazioni

Ufficiali le modalità di acquisto dei biglietti per Inter-Milan di Champions League, in particolare per gli ‘ospiti’ milanisti.

Mercoledì 10 maggio scatteranno le semifinali di Champions League in salsa milanese. Andrà infatti in scena la prima semifinale tra Milan ed Inter, l’attesissimo Euroderby per accedere alla finalissima del 10 giugno.

L’andata dunque si giocherà in ‘casa’ del Milan, visto che da sorteggio saranno i rossoneri a partire come squadra ospitante. Mentre il match di ritorno del 16 maggio si disputerà con l’Inter come padrone di casa.

Proprio in vista del match di ritorno tra due settimane, il club nerazzurro ha pubblicato oggi sul proprio sito web ufficiale le modalità di acquisto dei biglietti. Si prevede il sold-out per questi due incontri, come già registrato per quanto riguarda il match d’andata.

Biglietti Inter-Milan di Champions: svelato il prezzo del tagliando ospiti

In questo caso dunque la tifoseria del Milan sarà considerata come semplice squadra ospite. Come da tradizione sarà riservata al tifo rossonero soltanto una parte degli spalti di San Siro, ovvero il secondo anello blu.

Sul sito web Inter.it è uscito come detto il comunicato che spiega tali modalità per i biglietti, anche con la postilla sul settore ospiti. “La vendita sarà organizzata da AC Milan secondo le modalità comunicate nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto è di 69 € in reciprocità con il match di andata”.

Dunque stesso prezzo stabilito dal Milan nella settimana e nel turno precedente per i tifosi ‘ospiti’ dell’Inter. Modalità molto simili per quanto riguarda la gestione dei biglietti e la divisione delle tribune e degli anelli del Meazza. Vedremo quale dei due match di Champions League otterrà l’incasso maggiore e se si batterà il record, appartenuto a Milan-Tottenham dello scorso febbraio. In quella sfida il club rossonero ha incassato la bellezza di 9,1 milioni di euro dal botteghino.