Calciomercato Milan, il difensore si complica: assalto dalla Bundesliga

Non sarà affatto facile per i rossoneri arrivare al calciatore in estate: dalla Germania preparano un’accelerata per anticipare la concorrenza

Nei piani di mercato del Milan per quest’estate non c’è solo il nuovo attaccante. La società rossonera ha bisogno di intervenire nel reparto avanzato ma deve puntellare anche qualche altro ruolo che da giugno sarà scoperto.

Stefano Pioli non è stato convinto da tutti in questa stagione e quindi alcuni giocatori sono destinati a lasciare Milanello nei prossimi mesi. Rimarranno dunque dei buchi in rossa, che Paolo Maldini e Ricky Massara avranno il compito di ricoprire al meglio per affidare al tecnico delle alternative più affidabili rispetto a quelle di stagioni. Uno dei ruoli su cui il club si dovrebbe muovere è il terzino destro.

Il Milan non riscatterà di certo Sergino Dest, con l’americano che non scende in campo dallo scorso gennaio e che è destinato a fare ritorno al Barcellona. Sull’out di destra ci sono sempre Davide Calabria e Alessandro Florenzi, ma l’ex Roma non è più giovanissimo e nell’arco della stagione salta molte partite. Per questo motivo il Diavolo ha messo gli occhi sul giovane Ivan Fresneda, laterale classe 2004 di proprietà del Valladolid.

Anche il Borussia Dortmund su Fresneda

Il Milan valuta il suo profilo come ideale per rinforzarsi in quel ruolo, ma le difficoltà nella trattativa non sarebbero poche. Una su tutte è il prezzo. Nonostante il suo valore si aggiri sui 10 milioni, c’è una clausola da 30 milioni che può salire a 45 in caso di raggiungimento di un numero preciso di partite.

Lo riporta l’esperto di mercato Matteo Moretto, che spiega anche come la concorrenza per il difensore sia davvero spietata. Il giocatore infatti non è seguito solo dai rossoneri e in Serie A c’è ad esempio anche la Juventus. Sulle tracce di Fresneda ci sono poi anche in Premier League anche l’Arsenal e il Newcastle, ma non è finita qui.

Come riporta Bild, sul giocatore è piombato in maniera decisa anche il Borussia Dortmund. Il quotidiano tedesca afferma che il club giallonero è intenzionato ad accelerare per arrivare al terzino e che al momento il Valladolid lo valuta sui 20 milioni di euro. Concorrenza spietata, insomma, per il Milan, che se vuole davvero il giocatore deve fare in fretta e deve prepararsi ad un investimento importante.