Il Milan lo voleva a gennaio: l’agente dell’esterno conferma tutto

L’agente di un obiettivo del Milan conferma che già a gennaio c’era la possibilità di un trasferimento in maglia rossonera.

Il calciomercato invernale del Milan è stato anonimo e ciò ha scontentato i tifosi, che si aspettavano almeno un rinforzo per la squadra. L’unica operazione in entrata è stata l’acquisto di Devis Vasquez, portiere colombiano prelevato in Paraguay e destinato a lasciare Milanello in estate, liberando così uno slot per tesserare un altro giocatore extracomunitario.

C’erano milanisti che sognavano l’ingaggio di Hakim Ziyech, un esterno offensivo che avrebbe fatto compiere un salto di qualità alla squadra. Ma non è mai partita una reale trattativa con il Chelsea, che invece aveva chiuso un accordo con il PSG per un trasferimento in prestito poi sfumato per ragioni “burocratiche”. L’interesse reale, invece, c’era per un altro calciatore: Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Milan, retroscena Zaniolo: parla l’agente Vigorelli

Com’è noto, Zaniolo aveva rotto con la Roma e voleva andarsene. Il Milan veniva indicato come la sua destinazione preferita e, stando alle indiscrezioni, avrebbe anche rifiutato delle offerte per aspettare i rossoneri. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara potevano proporre solo un prestito con diritto di riscatto e la trattiva non è mai decollata.

L’ex Inter alla fine si è trasferito al Galatasaray, che lo ha comprato per 16,5 milioni di euro più altri 13 milioni di bonus, la metà dei quali facili da ottenere e l’altra meno. Inoltre, la Roma ha anche diritto a 2 milioni se il club turco venderà il giocatore a una cifra superiore a 20 milioni.

Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, ha parlato a Relevo di quanto successo nel mercato di gennaio 2023: “Ci serviva un cambiamento, di trovare motivazioni diverse in un nuovo ambiente. A gennaio ci sono state altre occasioni, come Milan e Bournemouth. In Italia e in Premier League lo volevano, però la chiamata del Galatasaray è stata subito accolta con grande entusiasmo. In Turchia la competizione è alta e la squadra lotta per vincere il campionato. Lui vuole dimostrare il suo valore al mondo“.

Vigorelli ha confermato che il Milan si era fatto avanti e ha anche rivelato che pure il Barcellona aveva chiesto informazioni: “In Spagna il mercato era un po’ bloccato per una questione di ingaggi. Confermo che lui piaceva al Barcellona, ma per motivi economici non era un affare fattibile“.

Zaniolo ha nel contratto una clausola di risoluzione da 35 milioni, vedremo se qualche club la eserciterà nel prossimo calciomercato estivo. Il Milan continua a monitorare l’ex talento di Inter e Roma.