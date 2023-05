Milan, Champions a rischio: la lettera alla UEFA

C’è una regola dell’Uefa che crea preoccupazione per i rossoneri e un altro club: c’è ottimismo ed è pronta la lettera

Con il successo di sabato scorso per 5-1 in finale contro il Nantes, il Tolosa ha vinto la Coppa di Francia, il primo trofeo della sua storia, e quindi ottenuto la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League, ma c’è un problema per la partecipazione del club al torneo.

Una regola Uefa (articolo 5) stabilisce infatti che due squadre con il medesimo proprietario non possono partecipare alla stessa competizione o a tornei ‘vicini’. In tal caso, il club francese è di proprietà di Gerry Cardinale, che al tempo stesso è azionista di maggioranza del Milan. I rossoneri hanno ampie possibilità di partecipare a un torneo europeo nella prossima stagione perché al momento condivide la quarta posizione in Serie A con Inter e Roma.

In qualsiasi competizione dovesse finire il Milan, è ovvio che si tratterebbe di una contigua all’Europa League, perché dalla Champions si può scendere proprio in tale competizione, e perché dall’Europa League si può scendere in Conference. La partecipazione del Tolosa all’Europa League non sarebbe quindi possibile perché il regolamento recita che “nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo su più di un club che partecipa alle competizioni UEFA per club”.

Perché è il Tolosa a rischiare e non i rossoneri

Ci si chiede dunque se anche il Milan corra dei rischi per questa situazione, ma in realtà non è così. I regolamenti Uefa stabiliscono infatti anche i criteri per determinare il club che deve rinunciare alle coppe europee se si verifica uno scenario del genere.

Da questo punto di vista quasi tutti i criteri, dalla classifica del campionato al ranking UEFA, sono a favore del Milan, che quindi non rischi praticamente nulla. Sarebbe allora il Tolosa a dover rinunciare all’Europa per la prossima stagione, ma ci sono ancora delle speranze per il club francese, visto il precedente Red Bull. Nel 2017 infatti il colosso austriaco ha apportato delle modifiche amministrative per Lipsia e Salisburgo.

Il presidente del Tolosa, Damien Comolli, è stato molto rassicurante sulla partecipazione del suo club all’Europa League per la prossima stagione e ha annunciato che invierà una lettera alla UEFA per la risoluzione di questo problema, che apparentemente non sembra insormontabile.