Milan-Cremonese, probabili formazioni: Pioli ne cambia 6

Pioli è pronto a fare qualche cambiamento nella formazione per Milan-Cremonese: deve pensare anche ai prossimi big match.

Dopo il pareggio contro la Roma allo stadio Olimpico, il Milan domani ospita la Cremonese ed è obbligato a fare bottino pieno. La corsa Champions League è in una fase cruciale e ogni passo falso può essere fatale. I rossoneri ne hanno già commessi troppi e non possono permettersene altri.

Proprio contro la squadra grigiorossa il Diavolo inciampò nel girone d’andata, allo stadio Giovanni Zini il risultato finale fu di 0-0. Vietato fallire domani sera a San Siro, dove i tifosi riempiranno come sempre le tribune aspettandosi una vittoria. I 3 punti sono fondamentali, anche perché poi sabato c’è lo scontro diretto contro la Lazio ancora a Milano. Meglio arrivarci con un successo alle spalle.

Milan-Cremonese: le probabile formazioni della partita a San Siro

Pioli farà un po’ di turnover in occasione della partita di domani contro la Cremonese, è inevitabile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in difesa ci saranno Pierre Kalulu e Malick Thiaw al centro. Simon Kjaer riposerà, mentre Fikayo Tomori sarà assente per squalifica. Sulle fasce confermati Davide Calabria e Theo Hernandez.

Per quanto riguarda il centrocampo, dovrebbe esserci un’occasione per Aster Vranckx al fianco di Ismael Bennacer. L’algerino dovrebbe lasciare il ruolo di trequartista a Charles De Ketelaere, un altro che a San Siro dovrebbe avere una chance importante da sfruttare. L’ex Club Brugge finora ha pesantemente deluso le aspettative e deve cercare di dare dei segnali di ripresa. Non può essere quello visto finora, può e deve reagire.

Sulla fascia destra spazio ad Alexis Saelemaekers, autore del gol che ha evitato al Milan di perdere a Roma. A sinistra Brahim Diaz, che è un jolly nel reparto offensivo e può giocare in tutte le posizioni del tridente del 4–2-3-1. Il centravanti dovrebbe essere Divock Origi, un altro che come De Ketelaere ha deluso in questa stagione. L’ex Liverpool, che appare in vantaggio su Ante Rebic per una maglia da titolare, ha un futuro in bilico e deve dimostrare che i rossoneri non hanno sbagliato totalmente decidendo di puntare su di lui.

SERIE A, MILAN-CREMONESE: PROBABILI FORMAZIONI DI PIOLI E BALLARDINI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, De Ketelaere, Brahim Diaz; Origi.

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Castagnetti, Valeri; Buonaiuto; Okereke, Dessers.