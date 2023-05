Milan, super colpo: “Vlahovic a 50 milioni”

L’acquisto di un nuovo attaccante è una delle priorità del Milan. I rossoneri sono pronti ad investire per regalarsi un centravanti importante. Ecco le ultime idee

E’ già vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà la Cremonese tra le mura amiche. A San Siro i rossoneri dovranno cercare di conquistare la vittoria, per non perdere ulteriori punti per la Champions League.

Possibile turnover, per i rossoneri, con il tecnico di Parma propenso a cambiare qualcosa soprattutto in avanti. Va verso una giornata di riposo Olivier Giroud. L’attaccante non può certo giocarle tutte e dopo il derby lombardo bisognerà fare i conti contro la Lazio e l’Inter, due sfide che valgano davvero la stagione.

Pioli si augura di ricevere risposte positive da parte di Divock Origi e Ante Rebić. Uno tra il belga e il croato è pronto a scendere in campo dal primo minuto e ad avere una nuova possibilità. L’ex Liverpool ed Eintracht non hanno fin qui dato le giuste risposte, anche per questo in estate si correrà ai ripari, acquistando un nuovo centravanti. Non è da escludere, però, che Paolo Maldini e Frederic Massara decidono di acquistarne due.

La situazione legata a Zlatan Ibrahimovic resta di difficile lettura. La voglia dello svedese di continuare è ancora tanta, ma in questa stagione non ha offerto garanzie. Ecco perché il bomber arriverà a prescindere dalle scelte sul giocatore di Malmoe.

Nuovo bomber

Come detto, il bomber potrebbe arrivare dalla Serie A o essere qualcuno che il massimo campionato lo conosce bene, così da non avere problemi di ambientamento. Il prossimo anno non si potrà aspettare l’attaccante per una stagione intera: i gol servono subito ed in fretta.

Nel corso della ‘Bobo Tv’ si è parlato del possibile rinforzo in avanti del Milan. Così Vieri si è espresso, dicendo che se fosse il club rossonero comprerebbe Duvan Zapata, dall’Atalanta.

Lele Adani, invece, farebbe un doppio colpo: “Per me Morata, può prendere anche Arnautovic e fa partire Origi perché per me deve farne due di attaccanti”.

E, infine, arriva la considerazione di Antonio Cassano: “Io vado su Dusan Vlahovic, se entrano nei primi quattro, un sacrificio lo vuoi fare? E se ti devi buttare su uno, io prendo il serbo a 40-50 milioni di euro“. I nomi sul tavolo di Maldini e Massara sono davvero tanti, ma è arrivato il momento per affondare il colpo. L’acquisto di un nuovo centravanti non si può più rimandare.