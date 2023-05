Milan, operazione alla spalla: il giovane talento verso un lungo stop

Intervento per il calciatore del Milan che dunque potrebbe saltare diverse partite per un’operazione assolutamente necessaria.

Il Milan è già proiettato verso il gran finale di stagione. Il club rossonero ha tanti appuntamenti di fronte a sé, che si disputeranno nel giro di pochissime settimane, con cadenza molto ravvicinata.

Importante è dunque avere tutta la rosa a disposizione. Cosa che non potrà accadere per quanto riguarda la Primavera del Milan guidata da mister Ignazio Abate.

La formazione dei giovani talenti scuola Milan ha perso infatti per un tempo ancora indefinito, ma sicuramente non breve, un importante elemento. Un difensore che si è operato da poco per risolvere un problema che lo costringeva a giocare non al meglio delle sue possibilità.

Bakoune si opera alla spalla: stagione finita per il terzino?

La Primavera milanista, dopo la cavalcata splendida ed inaspettata verso la Final 4 di Youth League, vuole concludere il campionato nel miglior modo possibile.

Ma nelle ultime 6 gare stagionali (playoff esclusi) mancherà un titolare della difesa di mister Abate. Infatti è notizia di oggi quella dell’intervento subito da Adam Bakoune, giovanissimo terzino rossonero che si è messo in mostra in questa annata con i giovani del vivaio.

Bakoune, come riferito dai profili social del settore giovanile Milan, è stato oggi operato alla spalla in artroscopia. Un intervento non troppo invasivo ma molto delicato, atto a risolvere l’instabilità dell’articolazione destra del calciatore.

Questa mattina Adam Bakoune, terzino del #MilanPrimavera, è stato sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia per correggere l’instabilità della spalla destra.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/H1hkvshgFk — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) May 2, 2023

Bakoune, classe 2006, è un giovanissimo terzino destro, che all’occorrenza può occupare anche gli altri ruoli della retroguardia rossonera. Nato in Italia, ma con origini marocchine come si evince dal nome, questo difensore è stato subito promosso e lanciato da Abate come titolare della sua squadra. In stagione ha infatti maturato 26 presenze ufficiali, tra campionato e Youth League, con 6 assist vincenti ad impreziosirle.

Ancora difficile stabilire i tempi di recupero di Bakoune. Li comunicherà lo staff medico della Primavera milanista a breve, anche se per ora si vocifera di stagione ormai finita per il 17enne cresciuto nel vivaio del Milan. L’intenzione è stata quella di correggere subito il difetto alla spalla per averlo al meglio in vista dell’estate. Bakoune si è già aggregato al ritiro della prima squadra a Dubai lo scorso dicembre e non è escluso che mister Pioli possa puntare su di lui nel prossimo futuro.