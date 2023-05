ML – Champions League, Milan-Inter ufficialmente sold out

Milan-Inter è sold out: non ci sono più biglietti in vendita per l’atteso derby di Champions.

A distanza di vent’anni Milan e Inter si affrontano nuovamente in semifinale di Champions League. Allora ebbero la meglio i rossoneri grazie all’1-1 “in trasferta” del ritorno, dopo lo 0-0 casalingo. Ora non c’è più la regola dei gol fuori casa che hanno un peso maggiore. Chi accederà alla finale di Istanbul?

I precedenti di questa stagione sono a favore della squadra di Simone Inzaghi, sconfitta 3-2 nel primo derby della Serie A 2022/2023 e poi dominatrice sia in Supercoppa Italiana (3-0) sia nel match di ritorno in campionato (1-0). I pronostici sono più favorevoli ai nerazzurri, ma il gruppo di Stefano Pioli spera di ribaltare ogni previsione sfavorevole e di tornare a disputare una finale di Champions League. L’ultima è quella del 2007 vinta ad Atene contro il Liverpool.

Milan-Inter, non ci sono più biglietti per il derby di Champions

I tifosi del Milan sono elettrizzati per questa nuova sfida contro l’Inter. Sperano che le batoste nei derby giocati tra gennaio e febbraio 2023 siano di ulteriore stimolo. C’è grande voglia di dare un altro dispiacere ai cugini in Europa.

L’andata della semifinale si disputerà mercoledì 10 maggio alle ore 21:00 in un San Siro sold out. Infatti, è stato ufficializzato che non sono più disponibili biglietti per l’attesa sfida. Sono andati venduti tutti nelle prime due fasi, ovvero quelle dedicate agli abbonati e ai possessori della tessera Cuore Rossonero. Il Milan farà un grande incasso, così come l’Inter al ritorno martedì 16 maggio.