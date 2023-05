Moretto: “Accordo Milan-Leao per il rinnovo”, tutti i dettagli | Non guadagnerà 7 milioni

Il giornalista rassicura sull’accordo verbale tra il club rossonero e l’attaccante portoghese: le cifre pattuite sarebbero però diverse

La lunga vicenda dei discorsi per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan sembra giunta a uno dei capitoli conclusivi. I rossoneri sono chiaramente concentrati sul finale di stagione, mail prolungamento del portoghese rimane affare prioritario e non c’è tempo da perdere.

Nelle ultime settimane sono finalmente stati fatti dei passi avanti importanti. Tutti i media stanno confermando del fatto che si tratta di un momento importante della trattativa e che la svolta è attesa davvero a stretto giro di posta. Le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport non sono state smentite, come assicurato anche dal giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti. Il nodo della multa da pagare allo Sporting è la questione più importante.

Il club vuole togliere dalle spalle di Leao il peso della sanzione e parla con il Lille per chiudere una volta per tutte questo discorso. Il padre dell’attaccante è molto deciso su questo punto e pretende delle garanzie. Ci sono delle ultime novità però rispetta alle notizie della Gazzetta e c’è chi parla anche di cifre diverse rispetto a quelle che circolano ormai da tempo. Ma entriamo nel dettaglio.

Il giornalista parla di cifre più basse

Secondo quanto riferisce infatti Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, tra Leao e il Milan c’è già un accordo verbale, ma le cifre sono più basse rispetto a quelle citate ormai da mesi. Non si arriva dunque ai 7 milioni della richiesta dei suoi agenti.

Stando a quanto riferito da Moretto sul proprio account Twitter, l’accordo è sulla base di 5 milioni di euro netti all’anno più eventuali bonus. Il giornalista conferma anche che non si tratterà di un prolungamento breve e che quindi la firma dell’ex Lille sarà per un contratto di lunga durata. Moretto specifica anche la qualificazione alla prossima Champions League da parte del Milan è importante nei discorsi economici sul rinnovo ma non determinante per la firma.

C’è poi la conferma del fatto che Milan e Lille sono in contatto permanente per la questione della multa da pagare allo Sporting Libona. Inoltre sono previsti nuovi contatti in settimana con il Milan che sta facendo tutto il possibile per chiudere questo rinnovo con il classe 1999. Vedremo se nei prossimi giorni sarà confermato sia l’accordo che le cifre.