Paolo Maldini ospite di Fedez a Muschio Selvaggio: l’annuncio (VIDEO)

Fantastico l’annuncio di Fedez sul suo profilo Instagram. Il noto cantante ha ospitato Paolo Maldini nella trasmissione Muschio Selvaggio. I dettagli

Quando si tratta di Paolo Maldini gli occhi di ogni tifoso rossonero si illuminano ed emozionano. Non potrebbe essere altrimenti, dato che l’oggi Direttore Tecnico del club rossonero, rappresenta la bandiera milanista più bella di sempre. L’ex difensore ha trasportato la sua immensa fede per l’AC Milan dal campo agli uffici del club. E con la stessa passione e motivazione lavora giorno dopo giorno per assicurare prestigio e successo al Diavolo.

E’ un caso che da quando è entrato in dirigenza, il Milan abbia dato inizio alla sua scalata verso il ritorno alla grandezza? Con Maldini a ruolo di Direttore Tecnico il Diavolo è tornato a giocare in Champions League, a vincere uno Scudetto e a giocarsi la semifinale della competizione europea più importante. Un lavoro maestoso, frutto della passione e della collaborazione con valori sani alla base. Praticamente tutto ciò che descrive la persona di Paolo Maldini.

Tutti i tifosi rossoneri saranno dunque felici di sapere che il dirigente del Milan è stato ospite di una trasmissione davvero simpatica ed interessante. A comunicarlo è stato il conduttore in persona. Sorpresa fantastica per i milanisti.

Maldini a Muschio Selvaggio: Fedez fa impazzire gli utenti

Paolo Maldini è stato ospite alla trasmissione di Fedez, Muschio Selvaggio. Lo sappiamo con certezza perché è stato il noto cantante a darne comunicazione. Con una storia Instagram, Fedez ha mostrato l’ex difensore nel pieno dell’intervista, con le cuffie accanto e seduto al consueto tavolo. Quando andrà in onda? Sappiamo bene che Muschio Selvaggio è una trasmissione online che basa la sua attività su interviste a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Tanti VIP soprattutto. Paolo Maldini è stato l’ennesimo, ma davvero importante, ospite.

L’intervista verrà mandata in onda su YouTube, piattaforma video nel quale Muschio Selvaggio si fa spazio. Quando? Non lo sappiamo di preciso. Nella ripresa pubblicata su Instagram, Fedez sottolinea che l’intervista a Paolo Maldini verrà pubblicata molto a breve. Non ci resta dunque che attendere, assolutamente curiosi di sapere di cosa ha parlato il dirigente del Milan, e se magari ha raccontato qualche retroscena di mercato, o chissà anticipato qualche colpaccio estivo.

Ma anche se non avranno affrontato certi argomenti, sarà assolutamente entusiasmante sentir parlare Maldini della sua vita, del suo passato, presente e futuro. Un maestro di stile e di sport!