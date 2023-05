Berlusconi verso le dimissioni: “Quadro clinico stabile e confortante”

Le ultime notizie su Silvio Berlusconi, che presto potrebbe lasciare l’ospedale, dove è ricoverato dal 5 aprile scorso: ecco l’ultimo bollettino

“Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante, consentendo la prosecuzione, in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica”. È quanto si può leggere nell’ultimo bollettino diramato dall’ospedale San Raffaele di Milano sulle condizioni del leader di Forza Italia.

L’ex presidente del Milan è ricoverato dal 5 aprile, ma dal 16 ha lasciato la terapia intensiva. Ora si trova nel reparto di terapia ordinaria e il quadro clinico ha portato a pensare che ben presto Berlusconi possa lasciare l’ospedale. Saranno chiaramente i due specialisti che lo seguono, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, a decidere il da farsi.

Momento difficile superato

Il periodo critico, comunque, è ormai alle spalle per il leader 86enne, che non tarderà a far ritorno a casa. Nella giornata di ieri è stato Fedele Confalonieri, come sottolinea il sito della Rai, a parlare di questa ipotesi, ormai davvero concreta: “Il mio amico sta molto meglio, parlavano di dimetterlo, non so se già questa settimana”. Ha inoltre aggiunto “sta lavorando per preparare la Convention” alla quale, seppure in una forma ancora da definire, “sicuramente parteciperà“. Parole che fanno, dunque, ben sperare