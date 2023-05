Calabria: “Se non segniamo non vinciamo, e prendiamo gol da stupidi”

Davide Calabria ha parlato al termine di Milan-Cremonese. Il capitano rossonero si è detto deluso del solo pareggio ottenuto. Tanto rammarico nelle sue parole

Ancora delusione per il Milan di Stefano Pioli. Nonostante la portata dell’avversario, il Diavolo non è andato oltre al pareggio. E bisogna sottolineare che i rossoneri hanno rischiato parecchio stasera, essendo passati in svantaggio al 77′ del secondo tempo. Nonostante una partita dominata, è stato provvidenziale il gol su punizione di Krunic, con la deviazione del difensore avversario a far da complice. Il pareggio è arrivato soltanto nei minuti di recupero. Contro la Cremonese, arriva solo un punto a San Siro, e la situazione in classifica è adesso più complicata.

Il rammarico per il risultato finale si è visto tutto nelle parole di Davide Calabria al termine della partita. Il capitano del Milan ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le dichiarazioni:

Pareggio pesante: “Pesa perché non possiamo prendere un gol così, dobbiamo stare più attenti e essere più concreti davanti. Costruiamo bene ma poi facciamo fatica, dal primo all’ultimo giocatore”.

Cosa sta mancando alla squadra in campionato: “Dovevamo fare gol, la cosa più importante. Ci sta mancando il gol. Abbiamo dominato in lungo e in largo, e poi abbiamo preso un gol da stupidi. Creiamo tante occasioni ma poi non la buttiamo in porta, e così le partite non si vincono”.