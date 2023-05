Calciomercato Milan, offerta dalla Bundesliga: l’allenatore lo vuole a tutti i costi

In arrivo al Milan una proposta per un calciatore rossonero in vista della prossima stagione. L’allenatore è un suo grande estimatore.

Ancora è presto per parlare concretamente di calciomercato in casa Milan. La fine della stagione è prevista tra solo un mese, ma vi sono ancora troppi appuntamenti importanti sul campo da affrontare e vivere.

Qualche indiscrezione sta però già fuoriuscendo in queste settimane, sia nel mercato in entrata che in quello in uscita. In tal senso vanno segnalate conferme importanti per quanto riguarda un calciatore del Milan, richiestissimo in Bundesliga.

Una società tedesca sembra aver già messo gli occhi da tempo su Ante Rebic. Non certamente autore finora di una grande stagione, l’attaccante croato dei rossoneri vanta evidentemente alcuni estimatori in Germania. Un campionato dove ha già giocato con la maglia dell’Eintracht Francoforte prima dell’approdo in Serie A.

Niko Kovac vuole Rebic: possibile affare con il Wolfsburg

La notizia già circolava da qualche giorno e sta ottenendo varie conferme. Niko Kovac, ex stella del calcio croato ed attuale allenatore del Wolfsburg, avrebbe messo gli occhi su Ante Rebic per la prossima stagione.

L’attaccante del Milan è l’obiettivo numero uno della squadra tedesca, caldeggiato proprio da Kovac. Il motivo è semplice e non riguarda solo l’essere connazionali. Infatti i due hanno già lavorato ampiamente insieme in passato, prima quando Kovac era c.t. della Croazia, convocando spesso Rebic come uno dei suoi migliori arcieri. Poi durante l’esperienza comune all’Eintracht Francoforte.

Ad oggi la partenza di Rebic verso altri lidi non preoccupa affatto la piazza rossonera. Anzi, il Milan è pronto ad ascoltare offerte per il classe ’93, che tra infortuni e prestazioni poco brillanti lo considera quasi un esubero. Basti pensare che stasera, in vista di Milan-Cremonese come turno infrasettimanale di campionato, mister Pioli pare intenzionato a lasciarlo fuori nonostante l’ampio turnover.

Rebic ha un contratto fino al giugno 2025, ma di fronte ad un’offerta del Wolfsburg il divorzio potrebbe essere quasi immediato. Lo stesso attaccante potrebbe accettare di buon grado un nuovo trasferimento in Bundesliga, campionato dove in passato si è fatto apprezzare. Anche per la chiamata di Niko Kovac che ha fatto intendere di credere molto nell’ex Fiorentina.

Nella stagione in corso Rebic ha segnato finora solo 3 reti in 21 presenze. Dopo l’exploit iniziale, con la doppietta alla prima giornata contro l’Udinese, il croato è entrato nel solito tunnel di infortuni e stop muscolari che ne hanno frenato l’utilizzo. Di recente è stato molto contestato dai tifosi rossoneri per alcune prove insufficienti.