Cardinale: “Milan gemma nascosta: il miglior investimento mai visto”

Il capo e fondatore di RedBird, Gerry Cardinale, ha rilasciato un’interessante intervista per Sportico. Il patron americano ha spiegato perché ha scelto il Milan

L’estate scorsa l’AC Milan ha cambiato i suoi connotati. Il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird ha segnato inevitabilmente l’apertura di una nuova era per il club rossonero. L’azienda di private equity fondata da Gerry Cardinale ha da subito mostrato una continuità di intenti con la vecchia proprietà dei Singer, ma contemporaneamente ha convinto gli scettici con idee sportive manageriali innovative e all’avanguardia.

RedBird ha il grande obiettivo di riportare il Milan sul tetto del mondo facendo camminare di pari passo risultati economici e sportivi. D’altronde, il colosso americano ha una certa esperienza in tal senso, dato che da anni investe nel e per lo sport. Il calcio è l’ultima frontiera su cui Cardinale ha deciso di investire. Lo dimostrano le esperienze già avviate in Premier League col Liverpool e in Ligue 1 col Tolosa. Ma è inutile dire che le maggiori ambizioni il patron americano le riserva al nuovo Milan.

Intervistato a Sportico, Gerald Cardinale ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad investire sul club rossonero, e quali sono le sue idee per una crescita esponenziale della società.

Cardinale: “Milan tra i migliori marchi globali”

Cardinale ha innanzitutto spiegato la sua entrata nel calcio europeo, e perché ha scelto proprio il Milan: “Il calcio europeo è la migliore proprietà intellettuale di eventi dal vivo al mondo. Il Milan, credo fermamente, è una delle migliori opzioni di investimento che abbia mai visto. Un marchio globale tra i migliori del calcio europeo, e una risorsa sin troppo sottovalutata. La identifico come una gemma nascosta”.

Il capo fondatore di RedBird ha un grande obiettivo per il suo Milan: ereggerlo ai vertici del calcio europeo e mondiale e contemporaneamente aiutare la Serie A a raggiungere i livelli di campionati top come quello di Premier League. Ambizioni nelle quali RedBird può avere un ruolo cruciale con la sua esperienza e competenza. “Cerco sempre la dislocazione, e cerco l’opportunità in cui il mio capitale possa risolvere i problemi. Sia con il Milan a livello micro che con la Serie A a livello macro, possiamo fare grandi cose”.

Da cosa bisogna partire per far crescere il Milan e in generale il calcio italiano? Beh, le strutture e gli impianti sportivi rappresentano un punto cruciale su cui lavorare. Non è un caso che Gerry Cardinale da mesi si sta battendo per la realizzazione di un nuovo stadio tutto rossonero. Ma il patron americano ha le idee chiare in tal senso, e ha spiegato cosa serve per raggiungere certi traguardi.

“Il flusso di cassa non apparirà da solo. Bisogna fare qualcosa di concreto. Se credi davvero nella qualità di questa proprietà intellettuale e nella natura imperdibile del contenuto a livello locale, nazionale e globale, allora non ci sono dubbi che queste generino, presto o tardi, dei flussi di cassa”.