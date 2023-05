De Ketelaere, applausi e cori a San Siro: “Facci un gol”

La Curva Sud del Milan incita De Ketelaere durante il match a San Siro contro la Cremonese: un bel gesto di incoraggiamento.

Milan-Cremonese è la partita della grande occasione per Charles De Ketelaere, che torna titolare ed è chiamato a mettere in campo una buona prestazione. Purtroppo, la sua stagione finora è deludente ed è importante che dia dei segnali in serate come questa.

Al 21′ del primo tempo l’ex talento del Club Brugge ha sciupato una ghiotta chance, facendosi fermare da Carnesecchi dopo aver recuperato un ottimo pallone. Ha cercato di superare il portiere avversario, bravo però a capirne le intenzioni e ad allontanare la palla.

Dopo l’occasione da gol sprecata, il pubblico di San Siro ha applaudito De Ketelaere e ha iniziato a incoraggiarlo con veemenza. Dalla Curva Sud sono anche partiti dei cori, come “È la Sud che te lo chiede, De Ketelaere facci un gol“. C’è voglia di sostenerlo e di vederlo finalmente brillare con la maglia rossonera. Stasera contro la Cremonese ha una chance da non fallire per dimostrare che il club non ha sbagliato a investire oltre 30 milioni di euro per lui.